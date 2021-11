India vs New Zealand, 2nd T20 Live Cricket Streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा मुकाबला आज, कब-कहां और कैसे देखें मैच

IND vs NZ 2nd T20 Live Streaming, India vs New Zealand Live Cricket Score Streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला रांची के जेएससीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा. इस सीरीज का पहला मैच जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में खेला गया था. उस मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई थी.

आज का मैच बेहद रोमांचक होने वाला है. न्यूजीलैंड के लिए यह 'करो या मरो' का मुकाबला है. वहीं भारत इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगा और अपने टी20 वर्ल्ड कप के अपने खराब प्रदर्शन को भूलना चाहेगा.

IND vs NZ 2nd T20 Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच कब खेला जाएगा मैच?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह मुक़ाबला आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा. वहीं इस मैच का टॉस 6.30 मिनट पर होगा.

IND vs NZ 2nd T20 Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच कहां खेला जाएगा मैच?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह मैच रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा.

IND vs NZ 2nd T20 Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच कहां देख सकते हैं मैच?

इस मैच का लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनल जैसे स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 1 एचडी, स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी, स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी एचडी, स्टार स्पोर्ट्स 1 तमिल, स्टार स्पोर्ट्स 1 तेलुगु और स्टार स्पोर्ट्स 1 कन्नड़ चैनल पर देख पाएंगे. इसके अलावा इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप डिजनी प्‍लस हॉटस्‍टार ऐप पर देख सकते हैं.



ये हैं भारत और न्यूजीलैंड की टीमें -

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशान किशन, वेंकटेश अय्यर, युजवेंद्र चहल, आर अश्विन, अक्षर पटेल, आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, हर्षल पटेल और मोहम्मद सिराज.

न्यूजीलैंड: टिम साउदी (कप्तान), मार्टिन गप्टिल, डेरिल मिचेल, टॉड एस्टल, एडम मिल्ने, जिमी नीशम, ग्लेन फिलिप्स, ट्रेंट बोल्ट, मिशेल सेंटनर, टिम सीफर्ट, ईश सोढ़ी, मार्क चैपमैन, लॉकी फर्ग्यूसन और काइल जैमीसन.

ये भी पढ़ें -