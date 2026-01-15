scorecardresearch
 
फुस्स फील्ड‍िंग, गेंदबाजों का सरेंडर... राजकोट ODI में टीम इंड‍िया के न्यूजीलैंड से हारने की असली कहानी

राजकोट वनडे में बुधवार (14 जनवरी) को भारतीय टीम को 7 विकेट से हार मिली. इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने तो फ‍िर भी शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन गेंदबाजी और फील्ड‍िंग की वजह से टीम इंड‍िया यह मुकाबला हारी. आइए जानते हैं भारत के हारने की असली वजह...

राजकोट वनडे में भारत को 7 विकेट से हार म‍िली (Photo: PTI)
भारत और न्यूजीलैंड के बीच राजकोट में दूसरे वनडे में भारतीय टीम को 7 विकेट से हार मिली. वहीं निरंजन शाह स्टेडियम में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई टीम रनचेज करते हुए जीती.

यह भारत में न्यूजीलैंड का सफलतापूर्वक चेज किया गया सबसे बड़ा टारगेट है, इससे पहले CWC 2023 के पहले मैच में अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ 283 रन का टारगेट चेज किया था.  इस मुकाबले में न्यूजीलैंड टीम की जीत के सबसे बड़े हीरो डेर‍िल म‍िचेल (131 नाबाद) रहे, उनको व‍िल यंग का भी भरपूर साथ मिला ज‍िन्होंने 87 रन बनाए. 

285 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कीवी टीम ने 47.3 ओवर में जीत हासिल की. इससे पहले भारत की ओर से केएल राहुल ने 112 रन की पारी खेलकर टीम को 284/7 तक पहुंचाया. रोहित शर्मा (24) और शुभमन गिल (56) ने अच्छी शुरुआत दी, लेकिन बीच के ओवरों में स्पिनरों ने भारत की रफ्तार रोक दी. विराट कोहली (23) और रवींद्र जडेजा (27) भी बड़ी पारी नहीं खेल सके.  सीरीज का निर्णायक मुकाबला रविवार को इंदौर में होगा

म‍िचेल-यंग की पार्टनरश‍िप पर नहीं लगा ब्रेक 
भारतीय टीम की हार की सबसे बड़ी वजह रही म‍िड‍िल ओवर्स में गेंदबाजों का कमजोर पड़ जाना रही, इसी दौरान व‍िल यंग और डेर‍िल म‍िचेल की पार्टनरश‍िप पनपी. म‍िचेल ने विल यंग (87) के साथ तीसरे विकेट के लिए 162 रन की साझेदारी की, जो मैच में ड‍िसाइडर बनी. 

कैच छोड़ा और रनआउट का मौका गंवाया 
वहीं राजकोट वनडे में एक ही ओवर में ऐसा मौका आया जब लगा भारतीय टीम मैच में वापसी कर सकती है. टीम इंड‍िया ने एक ही ओवर में कैच छोड़ा और रनआउट का मौका भी गंवाया था. 

भारत के पास कुलदीप यादव के ओवर में यह मौका आया था, जोक‍ि पारी का 36वां था. पहले  36वें ओवर में डेर‍िल म‍िचेल का रन आउट पहले दूसरी गेंद पर छूटा. फ‍िर इस ओवर की तीसरी गेंद पर प्रस‍िद्ध कृष्णा ने म‍िचेल का कैच छोड़ दिया, उस समय म‍िचेल 82 रन थे. 

इसके बाद म‍िचेल ने अपना शतक 96 पूरा गेंदों में पूरा क‍िया. म‍िचेल अंत तक जमे रहे और न्यूजीलैंड को जीत द‍िलाकर ही पवेल‍ियन लौटे. उन्होंने 117 गेंदों में 131 रनों की पारी खेली, इसमें कुल 11 चौके और 2 छक्के आए. म‍िचेल का यह 8वां वनडे शतक रहा और भारत के ख‍िलाफ तीसरा था. अगर मिचेल आउट हो जाते तो संभवत: मैच का नतीजा बदल सकता था. 

