Ind vs Eng: गुलाबी गेंद से अक्षर-अश्विन ने किया कमाल, पहली बार हुआ ऐसा

भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच खेला जा रहा है. गुलाबी गेंद से खेले जा रहे इस मैच में भारत की पकड़ मजबूत है. उसने इंग्लैंड को पहली पारी में 112 रनों पर समेट दिया. भारतीय स्पिनर आर अश्विन और अक्षर पटेल के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाज जूझते नजर आए. उनके पास अक्षर और अश्विन की फिरकी का जवाब नहीं था.

दोनों ने मिलकर पहली पारी में इंग्लैंड के 9 विकेट झटके. इसी के साथ पिंक बॉल टेस्ट में पहली बार ऐसा हुआ जब एक पारी में स्पिनर्स ने 9 विकेट लिये हैं. इससे पहले डे-नाइट टेस्ट की एक पारी में सबसे ज्यादा 8 विकेट स्पिनर्स ने लिए थे. यह मुकाबला साल 2016 में वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला गया था. तब वेस्टइंडीज के स्पिनर देवेंद्र बिशू ने सभी 8 विकेट लिए थे. ये पिंक बॉल टेस्ट की किसी पारी में स्पिनर का सबसे बेहतर प्रदर्शन है.

2⃣1⃣.4⃣-6⃣-3⃣8⃣-6⃣! 👏👏@akshar2026 was on a roll with the ball and ran through the England batting line-up on Day 1 of the third @Paytm #INDvENG Test. 👌👌 #TeamIndia #PinkBallTest



Watch his sensational bowling display 🎥👇https://t.co/xyqLVL3uAy pic.twitter.com/9SvwMFDOPb