IND vs ENG Weather Report, Pitch Report Of Old Trafford, Manchester: भारत बुधवार (23 जुलाई) से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड से भिड़ने उतरेगा और सीरीज बराबर करने की कोशिश करेगा. इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में भारत को 22 रनों से हराया और फिलहाल सीरीज में 2-1 से आगे है. ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत का रिकॉर्ड यादगार नहीं रहा है.

यहां खेले गए 9 मैचों में भारत को एक भी जीत नहीं मिली है. 5 मैच ड्रॉ रहे हैं. वहीं 4 मैचों में भारत को यहां हार मिली है. साल 2014 में भारत ने यहां महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में आख‍िरी टेस्ट मैच खेला था. तब भारतीय टीम को एक पारी और 54 रन से हार गई थी.

ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर में कैसा रहेगा पिच का म‍िजाज?

ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद देती है, खासकर जब मौसम बादलों वाला हो जैसा कि अगले 5 दिनों तक रहने की उम्मीद है. साल 2000 के बाद से यहां 20 टेस्ट मैचों में स्पिनरों ने सिर्फ 147 विकेट लिए हैं और उनका औसत 39.95 रहा है. वहीं, पेसर्स गेंदबाजों ने 477 विकेट चटकाए हैं और उनका औसत 30 से भी कम रहा है. यहां चौथी पारी में लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं होता.



यह भी पढ़ें: 89 साल, 9 टेस्ट और अधूरा ख्वाब... मैनचेस्टर में भारत के लिए करो या मरो, क्या गिल रच पाएंगे एजबेस्टन जैसा इत‍िहास?

Advertisement

मैनचेस्टर में टॉस जीतना क्यों जरूरी, देखें रिकॉर्ड

मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में अब तक सिर्फ 4 टीमें ही सफलतापूर्वक रन चेज कर पाई हैं, जिसमें सबसे बड़ा लक्ष्य 294 रन है. इसलिए, जो भी कप्तान टॉस जीतेगा, वो पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगा. ओल्ड ट्रैफर्ड में अब तक जो भी टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती है, वो कभी मैच नहीं जीत पाई है. कुल 11 बार व‍िभ‍िन्न टीमों के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है. इनमें 4 बार टॉस जीतने वाली टीम हारी है, वहीं 7 मैच ड्रॉ रहे हैं.



यह भी पढ़ें: IND vs ENG: खतरे में राहुल द्रविड़- र‍िकी पोंटिंग और जैक्स कैल‍िस का रिकॉर्ड, मैनचेस्टर में इतिहास रच सकते हैं जो रूट

मैनचेस्टर में कैसा रहेगा अगले 5 दिन मौसम?

मैनचेस्टर अगले पांच दिनों तक हल्की बारिश की संभावना है, जिससे मैच में रुकावटें आ सकती हैं. इस सीजन की शुरुआत में काउंटी मैचों में यहां पहली पारी में बड़े स्कोर बने हैं, लेकिन ऐसा आखिरी बार मई में हुआ था. मैच से पहले काफी बारिश हुई है और अब भी बादलों वाला मौसम रहेगा. ऐसे में टीमें पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती हैं. लेकिन एक उलझन है,

ओल्ड ट्रैफर्ड में टेस्ट मैच (2000 से)

कुल मैच: 20

पहले बल्लेबाजी करते हुए जीत: 9

पहले गेंदबाजी करने पर जीत: 7

ड्रॉ: 4

हाइएस्ट स्कोर: इंग्लैंड 592 बनाम ऑस्ट्रेलिया (2023)

लोएस्ट स्कोर: न्यूजीलैंड 114 बनाम इंग्लैंड (2008)

हाइएस्ट टारगेट चेज: इंग्लैंड 294/4 बनाम न्यूजीलैंड (2008)

Advertisement

ओल्ड ट्रैफर्ड में टॉस फैक्टर (2000 से)

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला: 17 (7 जीत, 7 हार, 3 ड्रॉ)

टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण का विकल्प चुना: 3 (2 जीत, 1हार)

मैनचेस्टर टेस्ट के ल‍िए भारत की संभाव‍ित प्लेइंग 11: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, करुण नायर, शुबमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा/अंशुल कंबोज

मैनचेस्टर टेस्ट के ल‍िए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: जैक क्राउली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जैमी स्मिथ (विकेटकीपर), लियाम डॉसन, क्रिस वोक्स, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर.





---- समाप्त ----