India vs England 4th test Manchester: भारत और इंग्लैंड के बीच बुधवार (23 जुलाई) से चौथा टेस्ट मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में है. जहां भारतीय टीम 89 साल के इत‍िहास में कोई भी टेस्ट मुकाबला नहीं जीत सकी है. ऐसा ही कुछ भारतीय टीम का एजबेस्टन में भी था, लेकिन वहां कप्तान शुभमन गिल और आकाश दीप के प्रदर्शन की बदौलत भारतीय टीम ने इत‍िहास रच दिया था. उस मैच को जीतकर भारत ने 58 साल का सूखा खत्म किया था.

अब बारी मैनचेस्टर में सूखा खत्म करने की है. टीम इंड‍िया ने मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच साल 1936 में खेला. बीते 89 सालों में इस मैदान पर टीम इंड‍िया ने कुल 9 टेस्ट मुकाबले खेले हैं. इन मैचों में टीम इंड‍िया को कभी भी जीत नहीं मिली है. 4 बार टीम को हार का सामना करना पड़ा, जबकि 5 मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए.



