IND vs ENG 3rd ODI LIVE Scores: टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता, इंग्लैंड को दी पहले बल्लेबाजी, इंडिया ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को बैटिंग दी, जसप्रीत बुमराह बाहर

टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच शुरू हो गया है. यह मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड में खेला जा रहा है. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया.

Captain @ImRo45 wins the toss and we will bowl first in the third and final ODI.



