IND vs ENG: मोईन अली की 'ड्रीम बॉल' के आगे कोहली भी हो गए फेल, क्लीन बोल्ड

चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में टीम इंडिया मुश्किल स्थिति में है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करनी उतरी टीम इंडिया का खाता भी नहीं खुला था कि उसे शुभमन गिल के रूप मे पहला झटका लगा. पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा ने पारी को संभालने की कोशिश की. दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 85 रनों की साझेदारी की. टीम इंडिया संभलती हुई दिख रही थी कि इसी बीच उसे दो बड़े झटके लगे. पहले चेतेश्वर पुजारा और उसके बाद कप्तान विराट कोहली के रूप में उसके दो विकेट जल्दी गिर गए.

चेतेश्वर पुजारा स्पिनर जैक लीच की गेंद पर स्लिप में बेन स्टोक्स के हाथों आउट हुए. इसके बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके. वो बिना खाता खोले आउट हुए. कोहली जैसे खिलाड़ी को आउट करने के लिए एक शानदार गेंद की जरूरत थी और इंग्लैंड के स्पिनर मोईन अली ने ऐसा किया भी. उन्होंने जिस गेंद पर विराट कोहली को बोल्ड किया उसे 'ड्रीम बॉल' कहा जा रहा है.

Hang it in a museum 🖼



What a snap by Saikat Das of Sportzpics for BCCI#INDvENG pic.twitter.com/yR44qh8D6z