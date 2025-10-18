IND vs AUS: पर्थ वनडे में रोहित-कोहली पक्के, कुलदीप-सुंदर में टक्कर, जानें संभावित प्लेइंग 11

वर्ल्ड की नंबर 1 वनडे टीम भारत रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी. भारत ने अपना आखिरी वनडे मार्च में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में खेला था. तब से बहुत कुछ बदल चुका है. रोहित शर्मा अब कप्तान नहीं हैं. उनकी जगह शुभमन गिल अब अपनी वनडे कप्तानी की शुरुआत करेंगे. हालांकि, प्रशंसकों के लिए यह खुशी का पल होगा क्योंकि रोहित और विराट कोहली दोनों लंबे ब्रेक के बाद टेस्ट से संन्यास लेने के बाद वापसी कर रहे हैं. 19 अक्तूबर को पर्थ में पहला वनडे मैच खेला जाएगा. इस मुकाबले में सबसे बड़ा सवाल प्लेइंग इलेवन को लेकर है.

इन खिलाड़ियों की प्लेइंग 11 में जगह तय

रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर. इसके अलावा कप्तान गिल. इन चारों की प्लेइंग 11 में जगह तय मानी जा रही है. केएल राहुल वनडे में पहले पसंद के विकेटकीपर-बल्लेबाज़ हैं, इसलिए वे नंबर 5 पर उतरेंगे. हार्दिक पंड्या की गैरमौजूदगी में नीतीश कुमार रेड्डी को नंबर 6 पर मौका मिल सकता है.



वाशिंगटन सुंदर या कुलदीप यादव

टॉप-6 तय होने के साथ और अक्षर पटेल के नंबर 7 पर आने की संभावना के बीच चयन की उलझन बढ़ गई है. कुलदीप यादव बेहतरीन फॉर्म में हैं, लेकिन क्या गंभीर अपने पसंदीदा ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को बाहर बैठाएंगे? सुंदर बल्लेबाज़ी में गहराई लाते हैं, जबकि कुलदीप अपनी विविधता के कारण पर्थ जैसी पिच से भी स्पिन निकाल सकते हैं.

तेज गेंदबाज़ी संयोजन

जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में भारत मोहम्मद सिराज पर निर्भर करेगा. उन्होंने एशिया कप में जगह नहीं बनाई थी, लेकिन इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ के खिलाफ शानदार प्रदर्शन उन्हें पहले वनडे के लिए पसंदीदा बनाता है. सिराज के साथ बाकी दो पेसरों को लेकर गिल-गंभीर को निर्णय लेना होगा. अर्शदीप सिंह, जिन्हें एशिया कप में ज्यादा मौके नहीं मिले, बुमराह की जगह वापसी कर सकते हैं. अर्शदीप ने आखिरी वनडे फरवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था.

तीसरे पेसर के लिए हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा में मुकाबला होगा. प्रसिद्ध तेज़ी और बाउंस के लिए जाने जाते हैं, जबकि गंभीर का भरोसा राणा पर है क्योंकि वह बल्लेबाज़ी में थोड़ी गहराई लाते हैं. अगर कुलदीप खेलते हैं, तो राणा को चुना जाना लगभग तय है.

भारत की संभावित प्लेइंग XI

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर / कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह

ऑस्ट्रेल‍िया की भारत की 15 सदस्यीय ODI टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल.

भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का ODI शेड्यूल

19 अक्टूबर- पहला वनडे, पर्थ

23 अक्टूबर- दूसरा वनडे, एडिलेड

25 अक्टूबर- तीसरा वनडे, सिडनी



