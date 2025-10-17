scorecardresearch
 

'3 शतक भी बनाएंगे तो...', रोहित-विराट के ODI फ्यूचर पर अजीत अगरकर की दो टूक

रोहित शर्मा और विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में रनों का अंबार लगा चुके हैं. ये दोनों अब केवल वनडे प्रारूप में खेलते हैं, ऐसे में एक फॉर्मेट के लिए खुद को लगातार फिट रखना आसान नहीं है.

रोहित शर्मा और विराट कोहली के ओडीआई फ्यूचर पर अजीत अगरकर की बड़ी टिप्पणी. (Photo: Getty Images)
विराट कोहली और रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौरे के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं. इस दौरे पर भारतीय टीम को 19 अक्टूबर से तीन वनडे और पांच टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने हैं. कोहली-रोहित वनडे स्क्वॉड का हिस्सा हैं और दोनों आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के बाद पहली बार भारतीय टीम के लिए खेलने उतरेंगे.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच ही विराट कोहली और रोहित शर्मा के ओडीआई करियर को लेकर भी कयास लग रहे हैं. कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज इन दोनों दिग्गजों के ओडीआई करियर की दिशा तय करेगा. हालांकि टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा है कि कोहली और रोहित को ऑसट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में ट्रायल से नहीं गुजरना पड़ेगा.

अजीत आगरकर के मुताबिक सिर्फ तीन मैचों की सीरीज से यह तय नहीं किया जा सकता कि दोनों 2027 के विश्व कप का हिस्सा होंगे या नहीं. अगरकर ने कहा कि इन दोनों दिग्गजों का मूल्यांकन किसी एक सीरीज या मैच के आधार पर करना बिल्कुल उचित नहीं होगा. हालांकि अगरकर ने यह संकेत दिया कि टीम को विकल्पों पर नजर रखनी होगी. अगरकर ने कहा कि यदि वे तीन शतक भी बनाएंगे, तो भी 2027 वर्ल्ड कप में खेलने की गारंटी अभी से नहीं दी जा सकती है.

दो साल बाद क्या होगा, पता नहीं: अगरकर
अजीत अगरकर ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कहा, 'दोनों ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं. वे बेहतरीन खिलाड़ी हैं. यह किसी एक खिलाड़ी को लेकर बात करने का मंच नहीं है. भारतीय टीम क्या हासिल करना चाहती है, आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. हमें नहीं पता कि दो साल बाद क्या स्थिति क्या होगी. वे दोनों ही क्यों, कुछ और युवा खिलाड़ी भी हो सकते हैं.'

अजीत अगरकर ने आगे कहा, 'जब एक खिलाड़ी (विराट कोहली) का औसत 50 से ऊपर हो और दूसरे (रोहित शर्मा) का लगभग पचास, तो हर मैच में उन्हें ट्रायल पर नहीं रखा जा सकता है. 2027 वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है. दोनों सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं और चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद से भारत के लिए नहीं खेले हैं. जब वे फिर से खेलना शुरू करेंगे, तभी आगे का मूल्यांकन होगा.'

अजीत अगरकर ने बतया, 'वे ट्रायल पर नहीं हैं. उन्होंने सब कुछ हासिल किया है, चाहे रन हों या ट्रॉफी. अगर इस सीरीज में रन नहीं बनते तो इसका मतलब ये नहीं कि वे 2027 में नहीं होंगे. यदि तीन शतक लग जाते हैं तो भी इसका मतलब ये नहीं कि वे जरूर होंगे. अभी बहुत वक्त है, देखते हैं चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं.'

2027 का वनडे वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे की संयुक्त मेजबानी में खेला जाना है. उस वर्ल्ड कप के समय रोहित शर्मा की उम्र 40 से ज्यादा की होगी, वहीं कोहली लगभग 39 साल के करीब होंगे. ऐसे में कोहली-रोहित को लेकर अभी से अनुमान लगाना शायद उचित नहीं होगा.

