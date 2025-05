IND vs ENG: श्रेयस अय्यर IN... सरफराज खान OUT, इंग्लैंड दौरे के लिए नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनी भारतीय टीम

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम चुनी है. सिद्धू ने अपनी टीम में श्रेयस अय्यर को भी जगह दी है. सिद्धू की टीम में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सरफराज खान शामिल नहीं हैं, जो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम का हिस्सा थे.

