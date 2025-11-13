टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता (Kolkata Test) के ईडन गार्डन्स में होने वाले पहले टेस्ट में प्लेइंग 11 को लेकर बड़ा फैसला लेना पड़ा है. दरअसल, अब तक के जो अपडेट सामने आए हैं, उसके अनुसार इस मुकाबले में अक्षर पटेल बाहर बैठ सकते हैं. वहीं नीतीश रेड्डी को भी बाहर बैठना पड़ेगा. टीम में ध्रुव जुरेल का खेलना तय माना जा रहा है. जबक‍ि ऋषभ पंत भी खेलेंगे.

और पढ़ें

ऐसे में यह माना जा सकता है कि टीम इंड‍िया कोलकाता 14 नवंबर से शुरू हो रहे इस टेस्ट में 2 पेसर और 3 स्प‍िनर के कॉम्ब‍िनेशन के साथ उतरेगी. यानी वही टीम कोलकाता टेस्ट में खेलती हुई दिखेगी, जो हाल में वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में खेली थी. उस टेस्ट में नीतीश रेड्डी खेलने उतरे थे, लेकिन वो कोलकाता में नहीं खेलेंगे.

नीतीश रेड्डी क्यों रहेंगे कोलकाता टेस्ट से बाहर?

बुधवार देर शाम में खबर आई क‍ि नीतीश नीतीश रेड्डी को पहले टेस्ट के लिए भारत की टीम से रिलीज़ कर दिया गया है.अब वो राजकोट में South Africa A के खिलाफ होने वाली वन-डे सीरीज़ के लिए India A स्क्वॉड से जुड़ेंगे और ‘A’ सीरीज खत्म होने के बाद दूसरे टेस्ट से पहले टीम टीम में फिर शामिल होंगे.

🚨 NEWS 🚨



Nitish Kumar Reddy released from India’s squad for the first Test.



Nitish will join the India A squad for the One-day series against South Africa A in Rajkot and will return to #TeamIndia squad for the second Test post the conclusion of the 'A' series.



Details 🔽… — BCCI (@BCCI) November 12, 2025

नीतीश रेड्डी हाल में वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में खेले थे, जहां उनको उतने मौके नहीं मिल पाए. बल्ले से उन्होंने 2 मैचों में 43 के एवरेज से 43 ही रन बनाए थे. दिल्ली टेस्ट में उन्होंने गेंदबाजी नहीं की थी, वहीं अहमदाबाद टेस्ट में उन्होंने 4 ओवर फेंके थे और 16 रन दिए थे.



यह भी पढ़ें: ईडन बनेगा रणभूमि... भारत-साउथ अफ्रीका आमने-सामने, WTC की रेस में कौन लेगा बढ़त?

Advertisement

ऐसे में माना जा रहा है कि जो टीम इंड‍िया का कॉम्ब‍िनेशन (रवींद्र जडेजा, वॉश‍िंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज) है, उसमें नीतीश को मुश्क‍िल से ही गेंदबाजी मिलती. इसी कारण वो कोलकाता टेस्ट से बार रहेंगे. हालांकि, दूसरी तरफ देखा जाए तो नीतीश रेड्डी तीसरे पेसर की भूम‍िका अदा कर सकते थे, उसकी कमी भारतीय टीम को खल सकती है.

रयान टेन डोशेट ने भी खोले थे प्लेइंग 11 पर पत्ते...

24 साल के विकेटकीपर-बैटर ध्रुव जुरेल साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में खेलेंगे, वहीं ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी को बाहर बैठना पड़ सकता है. यह जानकारी टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट ने बुधवार (12 नवंबर) को दी थी. ऐसे में कोलकाता टेस्ट के लिए टीम इंड‍िया की प्लेइंग 11 लगभग तय मानी जा रही है.

डोशेट ने भी कहा था कि टीम कॉम्बिनेशन क्ल‍ियर है, पिछले छह महीनों में ध्रुव ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, और उन्होंने बेंगलुरु में साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ दो शतक लगाकर जता द‍िया है कि वो इस वीक (इशारा कोलकाता टेस्ट) खेलेंगे. वहीं नीतीश को ना ख‍िलाए जाने को लेकर भी डोशेट ने कहा था कि इस सीरीज के हालात को देखते हुए नीतीश की टीम में जगह नहीं बनेगी.

यह भी पढ़ें: ईडन गार्डन्स में कैसा है टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड? IND vs SA मैच से पहले जानें हर जरूरी आंकड़ा

Advertisement

दरअसल, जुरेल को बतौर बल्लेबाज टीम में शामिल गया है. क्योंकि विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी फिट होकर लौटे ऋषभ पंत संभालेंगे. इस घरेलू सीजन में जुरेल का प्रदर्शन शानदार रहा है. उनके हालिया फर्स्ट क्लास स्कोर 140, 1 और 56, 125, 44 और 6, 132 और 127 नॉटआउट रहे हैं. कुल मिलाकर तीन शतक, एक अर्धशतक और एक 40+ स्कोर के साथ जुरेल ने पिछले 8 पारियों में सेलेक्टर्स को प्रभावित किया है. ऐसे में उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था.

कोलकाता टेस्ट के लिए भारत की संभाव‍ित प्लेइंग 11: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉश‍िंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

साउथ अफ्रीका सीरीज भारत की टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर) (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप.

भारत दौरे के लिए साउथ अफ्रीका का टेस्ट स्क्वॉड: टेम्बा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, जुबैर हमजा, साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, कगिसो रबाडा, रयान रिकेलटन, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेने.

भारत vs साउथ अफ्रीका टेस्ट (H2H)

44 टेस्ट, 16 भारत जीत, 18 भारत हारा, 10 ड्रॉ

Advertisement

भारत का कोलकाता में प्रदर्शन (टेस्ट)

42 टेस्ट, 13 जीत, 9 हार, 20 ड्रॉ, 0 टाई

भारत vs साउथ अफ्रीका टेस्ट (H2H) कोलकाता में

3 मैच, 2 भारत जीता, 1 साउथ अफ्रीका जीता

---- समाप्त ----