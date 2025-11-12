scorecardresearch
 

Feedback

ईडन गार्डन्स में कैसा है टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड? IND vs SA मैच से पहले जानें हर जरूरी आंकड़ा

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा. ये मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा. 6 साल बाद ईडन गार्डन्स में टेस्ट मैच होने जा रहा है. ऐसे में एक नजर डालते हैं इस मैदान पर भारतीय टेस्ट टीम के आंकड़ों पर...

Advertisement
X
ईडन गार्डन्स मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों ने शुरू की प्रैक्टिस (Photo: PTI)
ईडन गार्डन्स मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों ने शुरू की प्रैक्टिस (Photo: PTI)

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर से कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. यह मुकाबला खास इसलिए भी है क्योंकि भारत छह साल बाद इस मैदान पर टेस्ट क्रिकेट खेलेगा. पिछली बार यहां टेस्ट नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था. ये सीरीज विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के लिहाज से भी अहम है क्योंकि भारत का मुकाबला मौजूदा चैम्पियन साउथ अफ्रीका से ही है.

अब जब शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया एक बार फिर इस प्रतिष्ठित मैदान पर उतरने जा रही है, तो नज़र डालते हैं कि आखिर इस मैदान पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड कैसा रहा है और साउथ अफ्रीका की टीम ने इस मैदान पर कुल कितने टेस्ट खेले हैं.

यह भी पढ़ें: भारत की मिट्टी, स्पिन की चुनौती... 8 नए चेहरों के साथ साउथ अफ्रीका की 'अग्निपरीक्षा'

सम्बंधित ख़बरें

India's ace pacer Mohammed Siraj in this frame
'WTC के लिहाज से अहम है भारत-अफ्रीका टेस्ट सीरीज', सिराज ने बताई टीम की प्लानिंग 
IND VS SA
IND vs SA: एक तरफ गांधी तो दूसरी ओर मंडेला... खास सिक्के से होगा पहले टेस्ट में टॉस 
South Africa vs India cover image.
भारत की मिट्टी, स्पिन की चुनौती... 8 नए चेहरों के साथ साउथ अफ्रीका की 'अग्निपरीक्षा' 
shreyas iyer
भारत-अफ्रीका वनडे सीरीज में वापसी करेंगे श्रेयस अय्यर? जानें क्या है BCCI का प्लान 
Mohammed Shami
'शमी पूरी तरह फिट, उन्हें टीम में होना चाहिए', गांगुली ने टीम सेलेक्शन पर उठाए सवाल  

टीम इंडिया का ईडन गार्डन्स में टेस्ट रिकॉर्ड

भारत ने अब तक इस मैदान पर कुल 42 टेस्ट मैच खेले हैं. भारत ने इस ऐतिहासिक मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच 1934 में खेला गया था, जबकि आखिरी मैच 2019 में हुआ. भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारत ने यहां 13 मैच जीते हैं, जबकि उसे 9 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. 20 मैच ड्रॉ रहे हैं. भारत की पहली जीत 1961-62 में इंग्लैंड के खिलाफ 187 रनों से आई थी. भारत की आखिरी हार इस मैदान पर 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ हुई थी.

Advertisement

इस मैदान पर सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

ईडन गार्डन्स की काली मिट्टी की पिच बल्लेबाज़ों के लिए हमेशा मददगार रही है. यहां वीवीएस लक्ष्मण का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्होंने 10 मैचों में 1217 रन बनाए हैं. दूसरे पायदान पर राहुल द्रविड़ आते हैं, जिन्होंने 962 रन बनाए हैं. वहीं, सचिन तेंदुलकर के बल्ले से इस मैदान पर 872 रन आए हैं.

यह भी पढ़ें: ...जब साउथ अफ्रीकी टीम को मिला था भारत का सहारा, इमोशनल कर देगी कमबैक स्टोरी

सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज़

यह पिच स्पिनरों के लिए हमेशा फायदेमंद रही है. हरभजन सिंह ने यहां 7 मैचों में 46 विकेट लेकर शीर्ष स्थान हासिल किया है. उनके बाद अनिल कुंबले और बिशन सिंह बेदी के नाम आते हैं. तेज़ गेंदबाज़ों में कपिल देव ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया था.

यह भी पढ़ें: ध्रुव जुरेल को मिलेगा अच्छे प्रदर्शन का इनाम... साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना तय! इस खिलाड़ी की होगी प्लेइंग-11 से छुट्टी

भारत की टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर) (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप.


सीरीज का शेड्यूल

Advertisement

टेस्ट सीरीज का पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 14 नवंबर से खेला जाएगा. जबकि गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    Bypoll Election
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement