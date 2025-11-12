ईडन गार्डन्स में कैसा है टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड? IND vs SA मैच से पहले जानें हर जरूरी आंकड़ा

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर से कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. यह मुकाबला खास इसलिए भी है क्योंकि भारत छह साल बाद इस मैदान पर टेस्ट क्रिकेट खेलेगा. पिछली बार यहां टेस्ट नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था. ये सीरीज विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के लिहाज से भी अहम है क्योंकि भारत का मुकाबला मौजूदा चैम्पियन साउथ अफ्रीका से ही है.

अब जब शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया एक बार फिर इस प्रतिष्ठित मैदान पर उतरने जा रही है, तो नज़र डालते हैं कि आखिर इस मैदान पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड कैसा रहा है और साउथ अफ्रीका की टीम ने इस मैदान पर कुल कितने टेस्ट खेले हैं.

टीम इंडिया का ईडन गार्डन्स में टेस्ट रिकॉर्ड

भारत ने अब तक इस मैदान पर कुल 42 टेस्ट मैच खेले हैं. भारत ने इस ऐतिहासिक मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच 1934 में खेला गया था, जबकि आखिरी मैच 2019 में हुआ. भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारत ने यहां 13 मैच जीते हैं, जबकि उसे 9 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. 20 मैच ड्रॉ रहे हैं. भारत की पहली जीत 1961-62 में इंग्लैंड के खिलाफ 187 रनों से आई थी. भारत की आखिरी हार इस मैदान पर 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ हुई थी.

इस मैदान पर सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

ईडन गार्डन्स की काली मिट्टी की पिच बल्लेबाज़ों के लिए हमेशा मददगार रही है. यहां वीवीएस लक्ष्मण का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्होंने 10 मैचों में 1217 रन बनाए हैं. दूसरे पायदान पर राहुल द्रविड़ आते हैं, जिन्होंने 962 रन बनाए हैं. वहीं, सचिन तेंदुलकर के बल्ले से इस मैदान पर 872 रन आए हैं.

सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज़

यह पिच स्पिनरों के लिए हमेशा फायदेमंद रही है. हरभजन सिंह ने यहां 7 मैचों में 46 विकेट लेकर शीर्ष स्थान हासिल किया है. उनके बाद अनिल कुंबले और बिशन सिंह बेदी के नाम आते हैं. तेज़ गेंदबाज़ों में कपिल देव ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया था.

भारत की टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर) (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप.



सीरीज का शेड्यूल

टेस्ट सीरीज का पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 14 नवंबर से खेला जाएगा. जबकि गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से होगा.

