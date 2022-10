India Legends win Road Safety Series: सचिन तेंदुलकर-सुरेश रैना-युवराज सिंह फेल, नमन ओझा ने शतक जड़कर इंडिया लीजेंड्स को जिताया रोड सेफ्टी खिताब

India Legends win Road Safety Series: सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया लीजेंड्स ने लगातार दूसरी बार रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का खिताब अपने नाम कर लिया है. रोड सेफ्टी 2022 सीरीज के फाइनल मुकाबले में इंडिया लीजेंड्स ने श्रीलंका लीजेंड्स टीम को 33 रनों से करारी शिकस्त दी.

यह मैच शनिवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. फाइनल मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. मैच में सचिन, युवराज सिंह और सुरेश रैना जैसे स्टार खिलाड़ी फ्लॉप रहे.

नमन ओझा के शतक से जीती इंडिया लीजेंड्स

मगर विकेटकीपर बैटर नमन ओझा ने शतकीय पारी खेलते हुए टीम को 20 ओवर में 6 विकेट पर 195 रन के स्कोर तक पहुंचाया. नमन ओझा ने ओपनिंग करते हुए 71 गेंदों पर 108 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 2 छक्के और 15 चौके भी जमाए. जबकि सचिन पहली ही बॉल पर बगैर खाता खोले आउट हो गए थे.

भारतीय गेंदबाजी के आगे श्रीलंकाई टीम ढेर

196 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम शुरुआत से ही लड़खड़ाती नजर आई. भारतीय धारदार गेंदबाजी के आगे श्रीलंकाई टीम ने 41 रनों पर ही अपने शुरुआती 4 विकेट गंवा दिए थे. सनथ जयसूर्या, तिलकरत्ने दिलशान और उपुल थरंगा जैसे खिलाड़ी भी पूरी तरह फ्लॉप रहे.

2021: 🇮🇳 India Legends defended 181 runs against 🇱🇰 Srilanka Legends in #RSWS Season 1 finals.



2022: 🇮🇳 India Legends defended 195 runs against 🇱🇰 Srilanka Legends in #RSWS Season 2 finals.@indialegends ARE THE CHAMPIONS AGAIN!#RoadSafetyWorldSeries #RSWS #YehJungHaiLegendary pic.twitter.com/CUSAt05M8i