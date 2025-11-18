scorecardresearch
 

'इतने लंबे छक्के कैसे...', वैभव सूर्यवंशी को लेकर मैच से पहले ओमान प्लेयर्स में खौफ

14 साल के भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने इंडिया A के लिए दो मैचों में 18 छक्के लगाकर एशिया कप राइजिंग स्टार में धूम मचा दी है. ओमान के दो खिलाड़ी आर्यन बिष्ट और समय श्रीवास्तव उनकी विस्फोटक बल्लेबाज़ी से बेहद प्रभावित हैं और मैच से पहले उनसे मिलकर उनके छक्के मारने की क्षमता और बल्लेबाज़ी माइंडसेट के बारे में पूछना चाहते हैं.

एसीसी एशिया कप में आज इंडिया ए का मैच ओमान से (Photo: ITG)
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने एसीसी मेन्य एशिया कप के दो मैचों में इंडिया A के लिए 18 छक्के लगाए हैं, जो इस  राइजिंग स्टार टूर्नामेंट में किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे ज़्यादा हैं. वैभव सूर्यवंशी ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में धमाकेदार प्रदर्शन करने के बाद ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग हासिल की है. उनके प्रशंसकों में दो ओमानी खिलाड़ी भी शामिल हैं. आज बाद में इंडिया A, 2025 एशिया कप राइजिंग स्टार में ओमान का सामना करेगा, और मैच से कुछ घंटे पहले ही उनके विरोधियों ने उनकी खूब प्रशंसा की.

ओमान के खिलाड़ियों में खौफ

भारतीय मूल के बल्लेबाज आर्यन बिष्ट समझ नहीं पा रहे कि सूर्यवंशी सिर्फ 14 साल की उम्र में इतने ऊंचे छक्के कैसे मार लेते हैं. मज़ेदार बात ये है कि आर्यन उनसे बहुत बड़े भी नहीं हैं. 20 साल की उम्र में वह खुद युवा क्रिकेटर हैं, लेकिन सूर्यवंशी की तुलना में तो काफ़ी ‘बूढ़े’ लगते हैं.

यह भी पढ़ें: '200 रन भी बना लूं तो पापा...', वैभव सूर्यवंशी का दिलचस्प खुलासा, VIDEO

ओमान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को एक्शन में देखने के लिए उत्साहित

आर्यन भारतीय प्रतिभाशाली बल्लेबाज़ से बात करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि वह इतने आराम से इतना बड़ा शॉट कैसे लगा देते हैं. बेशक, ओमान सूर्यवंशी से सावधान रहेगा, क्योंकि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ 15 छक्के लगाए थे और 42 गेंदों पर 144 रन बनाए थे.

यह भी पढ़ें: 35 गेंदों से भी कम में 2 T20 शतक...वैभव सूर्यवंशी ये 'महार‍िकॉर्ड' बनाने वाले इकलौते ख‍िलाड़ी, ऐसा तो पहली बार हुआ

आर्यन ने मैच से पहले क्या कहा

ओमान के खिलाड़ी आर्यन बिष्ट ने कहा, 'हमने वैभव सूर्यवंशी को सिर्फ टीवी पर देखा है, और अब हम उनके खिलाफ खेलेंगे. जब आप 14 साल के हों और आप गेंद को इतनी दूर मार सकते हों, तो यह असाधारण प्रतिभा है. ऐसा हर कोई नहीं कर सकता. 14 साल के हो, कैसे मारते हो ये छक्के? वह वाकई बहुत प्रतिभाशाली और बेहद अच्छे हैं, इसलिए मैं उनके खिलाफ खेलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं.'

समय श्रीवास्तव, जिन्होंने भारत में घरेलू क्रिकेट खेला और बाद में ओमान चले गए. 34 साल की उम्र में, उन्होंने 32 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. समय सूर्यवंशी से पूछना चाहते हैं कि जब वे बल्लेबाज़ी करने आते हैं तो उनका माइंडसेट क्या होता है.

