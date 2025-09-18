scorecardresearch
 

पाकिस्तानी टीम ने एक ही दिन में तोड़ डाले कई नियम, कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में ICC

एशिया कप में पाकिस्तान को लेकर विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. ICC के नियमों के तहत, मैच से पहले और बाद में ड्रेसिंग रूम या मैच अधिकारियों के साथ होने वाली बातचीत जैसे क्षेत्रों में वीडियोग्राफी करने की अनुमति नहीं होती है.

मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान और यूएई के बीच खेले गए मैच में रेफरी की भूमिका निभाई थी (Photo- AP)
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर विचार कर रही है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पाकिस्तान ने एशिया कप में कई नियमों का उल्लंघन किया है, जिनमें प्रतिबंधित क्षेत्रों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल है.

आईसीसी सीईओ संजोग गुप्ता ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को ईमेल भेजकर इन उल्लंघनों का ब्योरा दिया है. बताया जा रहा है कि यह घटनाक्रम बुधवार को पाकिस्तान और यूएई के बीच खेले गए मुकाबले से पहले का है.

दरअसल, पाकिस्तान टीम ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उनके खिलाड़ियों की मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट के साथ बातचीत दिखाई गई. वीडियो में यह दावा किया गया कि एंडी पायक्रॉफ्ट ने रविवार को हुए हैंडशेक विवाद में गलतफहमी के लिए माफी मांगी थी.

आईसीसी के सूत्रों का कहना है कि प्रतिबंधित जगहों पर फिल्मिंग और संवेदनशील बातचीत को सार्वजनिक करना आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन है. अब बोर्ड इस मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार कर रहा है.

यह भी पढ़ें: 'कुत्ता काट जाता है...', पाकिस्तानी क्रिकेटर सैम अयूब की फॉर्म पर ये क्या कह गए टीम के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ?

मीडिया मैनेजर की विवादित एंट्री

सूत्रों के मुताबिक, बार-बार चेतावनी के बावजूद पाकिस्तान ने नियम तोड़े. पाकिस्तान के मीडिया मैनेजर नईम गिलानी को टीम मीटिंग में शामिल कराया गया, जिसमें मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट, हेड कोच माइक हेसन और कप्तान सलमान अली आगा मौजूद थे. यह मीटिंग टॉस से पहले हुई थी.

पाकिस्तान का कहना था कि इसका मकसद हैंडशेक विवाद से जुड़ी गलतफहमियों को दूर करना था. हालांकि, आईसीसी के एंटी-करप्शन मैनेजर ने गिलानी को अंदर जाने से मना कर दिया क्योंकि वे मोबाइल फोन लेकर PMOA (Players and Match Officials Area) में घुसना चाहते थे, जहां सख्त नियम लागू होते हैं.

PCB ने यहां तक धमकी दी थी कि अगर मीडिया मैनेजर को एंट्री नहीं दी गई तो टीम मैच से हट सकती है. आखिरकार दबाव में आकर आईसीसी ने एंट्री और वीडियो रिकॉर्डिंग (बिना ऑडियो) की अनुमति दी. सूत्रों के मुताबिक यह PMOA नियमों का गंभीर उल्लंघन था और इससे इस जगह की पवित्रता भंग हुई.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी टीम का 70 मिनट में सरेंडर... एशिया कप में नहीं चला PCB का 'धमकी बम'

विवादित वीडियो और गलत दावा

पाकिस्तान ने इस मीटिंग का वीडियो जारी कर दिया और दावा किया कि मैच रेफरी पायक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान से माफी मांगी. लेकिन सूत्रों का कहना है कि पायक्रॉफ्ट ने सिर्फ "गलतफहमी पर खेद" जताया था, औपचारिक माफी नहीं मांगी थी. बाद में PCB के एक और मीडिया मैनेजर वसीम को भी PMOA में जाने से रोक दिया गया, जहां फिल्मिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है. आईसीसी अब इस पूरे मामले को गंभीर उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की तैयारी में है.

---- समाप्त ----
TOPICS:

