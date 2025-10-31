scorecardresearch
 

वो 9 VIDEO...जहां ऑस्ट्रेल‍िया को हराकर द‍िखे टीम इंड‍िया की बेटियों के जज्बात, जेमिमा रॉड्र‍िग्स प‍िता को देख फफक पड़ीं

Women Team india 2025: टीम इंड‍िया ने ऑस्ट्रेल‍िया को महिला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 5 विकेट से हराया. इस जीत के बाद भारतीय टीम के कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं. 'प्लेयर ऑफ द मैच' जेमिमा रॉड्र‍िग्स सबसे ज्यादा इमोशनल दिखीं. भारत की ऑस्ट्रेल‍िया पर जीत की कहानी, आइए कुछ वीडियोज में देख लेते हैं.

जेम‍िमा रॉड्र‍िग्स ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ सेमीफाइनल मैच जीतने के बाद कई बार भावुक हुईं (Photo: PTI)
भारत की बेटियों ने गुरुवार (30 अक्टूबर) को महिला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया. नवी मुंबई में इस जीत के बाद जो नजारे मैदान पर और ड्रेसिंग रूम में देखने को मिले, उन्होंने करोड़ों भारतीयों की आंखें नम कर दीं. टीम इंडिया के जज्बातों से भरे वो पल अब सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. 

जेमिमा रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, टीम मे हेड कोच अमोल मजूमदार समेत हर चेहरा गर्व, राहत और भावनाओं से भरा नजर आया. 339 रनों के विशाल लक्ष्य को पार करने के बाद जब भारत ने जीत दर्ज की, तो मैदान पर खुशी के साथ-साथ आंसू भी बहे. 

यह भी पढ़ें: जेम‍िमा के आंसू, हरमन का जोश... टीम इंड‍िया की ऑस्ट्रेल‍िया पर ऐत‍िहास‍िक जीत इन 10 तस्वीरों में देखें

आइए आपको यहां द‍िखाते हैं वो वीडियो, जो बता रहे हैं कि यह जीत सिर्फ एक मैच नहीं थी, बल्कि सालों की मेहनत, समर्पण और सपनों का नतीजा थी. 

वीडियो 1: जब‍ अमनजोत कौर ने चौका लगाया और टीम इंड‍िया को जीत दिलाई. इसके बाद पूरी टीम इंड‍िया मैदान पर दौड़ पड़ी. जेम‍िमा भावुक हो गईं और हरमनप्रीत का जोशीला अंदाज दिखा. 

वीडियो 2: कमेंटेटर आकाश चोपड़ा की भी एक वीड‍ियो वायरल हो रहा है. जहां वो भारतीय क्रिकेट टीम की हर ख‍िलाड़ी की तारीफ करते हुए नजर आए. 

वीडियो 3: सेमीफाइनल में जीत दर्ज करने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हरमनप्रीत भी भावुक दिखीं, उन्होंने कहा बहुत गर्व महसूस हो रहा है. शब्द नहीं हैं, कैसे एक्सप्रेस करूं. इस बार हमने वो लाइन पार कर ली, जिसके लिए हम सालों से मेहनत कर रहे थे. एक मैच और बाकी है. टीम का फोकस अब फाइनल पर है


वीडियो4: सेमीफाइनल में जीत के बाद सबसे ज्यादा इमोशनल जेमिमा दिखीं, उन्होंने जीत के बाद प्रभु ईसामसीह, माता-प‍िता और अपने कोच को शुक्रिया कहा. इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए प‍िछले 4 महीने बेहद मुश्क‍िल थे. 

वीडियो 5: जेम‍िमा का एक और वीडियो सामने आया जहां वो अपने पिता को देखकर रोने लगीं, वहीं उन्होंने मां को भी गले लगाया. 

वीडियो 6: वहीं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर का हेड कोच अमोल मजूमदार संग भी एक वीडियो भी चर्चा में हैं, जहां उन्होंने बताया कि कैसे टीम इंड‍िया ने मैच में वापसी की

वीडियो 7: वहीं जेमिमा का एक वीडियो BCCI ने शेयर किया, जिसमें वह यह कहती हुई नजर आई थीं कि इस बार वर्ल्ड कप में भारतीय टीम डॉम‍िनेट करेगी. यानी जेमिमा ने जो कहा, वैसा हुआ

वीडियो 8: BCCI ने ही एक और वीड‍ियो शेयर किया, जिसमें जीत के बाद का रॉ इमोशन वीडियो में दिखाया गया. इसमें भारतीय टीम का हर ख‍िलाड़ी भावुक दिखा.

वीडियो 9: वहीं BCCI की ओर से ही एक और वीडियो जारी किया, जिसमें जेमिमा रॉड्र‍िग्स की टीम इंड‍िया के ड्रेसिंग रूम में एंट्री पर कैसे वेलकम हुआ. वो दिखा. 

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 गेंद शेष रहते हुए 5 विकेट से हराया. इस तरह अब भारतीय टीम 2 नवंबर को होने वाले फाइनल में साउथ अफ्रीका से खेलेगी. 

 

