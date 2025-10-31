भारत की बेटियों ने गुरुवार (30 अक्टूबर) को महिला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया. नवी मुंबई में इस जीत के बाद जो नजारे मैदान पर और ड्रेसिंग रूम में देखने को मिले, उन्होंने करोड़ों भारतीयों की आंखें नम कर दीं. टीम इंडिया के जज्बातों से भरे वो पल अब सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं.
जेमिमा रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, टीम मे हेड कोच अमोल मजूमदार समेत हर चेहरा गर्व, राहत और भावनाओं से भरा नजर आया. 339 रनों के विशाल लक्ष्य को पार करने के बाद जब भारत ने जीत दर्ज की, तो मैदान पर खुशी के साथ-साथ आंसू भी बहे.
यह भी पढ़ें: जेमिमा के आंसू, हरमन का जोश... टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत इन 10 तस्वीरों में देखें
आइए आपको यहां दिखाते हैं वो वीडियो, जो बता रहे हैं कि यह जीत सिर्फ एक मैच नहीं थी, बल्कि सालों की मेहनत, समर्पण और सपनों का नतीजा थी.
वीडियो 1: जब अमनजोत कौर ने चौका लगाया और टीम इंडिया को जीत दिलाई. इसके बाद पूरी टीम इंडिया मैदान पर दौड़ पड़ी. जेमिमा भावुक हो गईं और हरमनप्रीत का जोशीला अंदाज दिखा.
THIS IS WHAT IT MEANS! 💙🥹— Star Sports (@StarSportsIndia) October 30, 2025
👉 3rd CWC final for India
👉 Highest-ever run chase in WODIs
👉 Ended Australia's 15-match winning streak in CWC#CWC25 Final 👉 #INDvSA | SUN, 2nd Nov, 2 PM! pic.twitter.com/8laT3Mq25P
वीडियो 2: कमेंटेटर आकाश चोपड़ा की भी एक वीडियो वायरल हो रहा है. जहां वो भारतीय क्रिकेट टीम की हर खिलाड़ी की तारीफ करते हुए नजर आए.
Team India stormed into the CWC 25 final, and Aakash Chopra couldn’t stop praising them! ❤— Star Sports (@StarSportsIndia) October 30, 2025
WATCH CWC 25 FINAL 👉 #SAvIND | SUN, NOV 2, 2 PM on Star Sports Network & JioHotstar pic.twitter.com/ILaHy4aEQd
वीडियो 3: सेमीफाइनल में जीत दर्ज करने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हरमनप्रीत भी भावुक दिखीं, उन्होंने कहा बहुत गर्व महसूस हो रहा है. शब्द नहीं हैं, कैसे एक्सप्रेस करूं. इस बार हमने वो लाइन पार कर ली, जिसके लिए हम सालों से मेहनत कर रहे थे. एक मैच और बाकी है. टीम का फोकस अब फाइनल पर है
Oh, captain, our captain! 🥹🫡🇮🇳#HarmanpreetKaur's heartfelt speech post the semi-finals triumph against Australia! 👏🏻— Star Sports (@StarSportsIndia) October 30, 2025
WATCH CWC 25 FINAL 👉 #SAvIND | SUN, NOV 2, 2 PM on Star Sports Network & JioHotstar pic.twitter.com/TDgCwiYmk8
वीडियो4: सेमीफाइनल में जीत के बाद सबसे ज्यादा इमोशनल जेमिमा दिखीं, उन्होंने जीत के बाद प्रभु ईसामसीह, माता-पिता और अपने कोच को शुक्रिया कहा. इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए पिछले 4 महीने बेहद मुश्किल थे.
#JemimahRodrigues, take a bow! 🙌#CWC25 Final 👉 #INDvSA | SUN, 2nd Nov, 2 PM! pic.twitter.com/2Ov9ixC7Ai— Star Sports (@StarSportsIndia) October 30, 2025
वीडियो 5: जेमिमा का एक और वीडियो सामने आया जहां वो अपने पिता को देखकर रोने लगीं, वहीं उन्होंने मां को भी गले लगाया.
Pure moments of joy! 💙— Star Sports (@StarSportsIndia) October 30, 2025
Tears, smiles, and family hugs. Jemimah’s match-winning knock says it all! 😭💪
WATCH CWC 25 FINAL 👉 #SAvIND | SUN, NOV 2, 2 PM on Star Sports Network & JioHotstar pic.twitter.com/ENDkBF5vk2
वीडियो 6: वहीं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर का हेड कोच अमोल मजूमदार संग भी एक वीडियो भी चर्चा में हैं, जहां उन्होंने बताया कि कैसे टीम इंडिया ने मैच में वापसी की
How did #TeamIndia make a comeback after three losses in a row? Now we know the answer! 😁— Star Sports (@StarSportsIndia) October 30, 2025
WATCH #CWC25 FINAL 👉 #SAvIND | Sun, 2nd Nov, 2 PM! pic.twitter.com/Ou5TNVEhoA
वीडियो 7: वहीं जेमिमा का एक वीडियो BCCI ने शेयर किया, जिसमें वह यह कहती हुई नजर आई थीं कि इस बार वर्ल्ड कप में भारतीय टीम डॉमिनेट करेगी. यानी जेमिमा ने जो कहा, वैसा हुआ
𝗪𝗮𝗹𝗸𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗮𝗹𝗸, 𝗳𝘁. 𝗝𝗲𝗺𝗶𝗺𝗮𝗵 𝗥𝗼𝗱𝗿𝗶𝗴𝘂𝗲𝘀 😎— BCCI Women (@BCCIWomen) October 31, 2025
She said Navi Mumbai is #TeamIndia's home and proved it with an innings of a lifetime to seal a spot in the #Final. 🔥
Get your #CWC25 tickets 🎟️ now: https://t.co/vGzkkgwpDw #WomenInBlue | #INDvAUS |… pic.twitter.com/Hcfa9e0Yi5
वीडियो 8: BCCI ने ही एक और वीडियो शेयर किया, जिसमें जीत के बाद का रॉ इमोशन वीडियो में दिखाया गया. इसमें भारतीय टीम का हर खिलाड़ी भावुक दिखा.
📽️ Raw reactions after an ecstatic win 🥹— BCCI Women (@BCCIWomen) October 31, 2025
The #WomenInBlue celebrate a monumental victory and a record-breaking chase in Navi Mumbai 🥳
Get your #CWC25 tickets 🎟️ now: https://t.co/vGzkkgwXt4 #TeamIndia | #INDvAUS pic.twitter.com/MSV9AMX4K1
वीडियो 9: वहीं BCCI की ओर से ही एक और वीडियो जारी किया, जिसमें जेमिमा रॉड्रिग्स की टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में एंट्री पर कैसे वेलकम हुआ. वो दिखा.
Unforgettable dressing room moments 🫶— BCCI Women (@BCCIWomen) October 31, 2025
Right after playing a 𝙅𝙚𝙢 💎 of a knock ❤️
Get your #CWC25 tickets 🎟️ now: https://t.co/vGzkkgwXt4 #TeamIndia | #INDvAUS | #WomenInBlue | @JemiRodrigues pic.twitter.com/1DEtWkUemo
आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 गेंद शेष रहते हुए 5 विकेट से हराया. इस तरह अब भारतीय टीम 2 नवंबर को होने वाले फाइनल में साउथ अफ्रीका से खेलेगी.