IND vs WI: अक्षर पटेल क्यों पहले टेस्ट से हुए बाहर, गिल-गंभीर की इस प्लानिंग में नहीं हुए फिट

अहमदाबाद में खेले जा रहे पहले टेस्ट में भारत ने अक्षर पटेल को प्लेइंग XI में जगह नहीं दी. टीम ने तीन स्पिनर (जडेजा, सुंदर, कुलदीप), दो तेज गेंदबाज़ (बुमराह, सिराज) और ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी के साथ संतुलन बनाया. वेस्टइंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी चुनी और डेब्यू कर रहे जोहान लेन और खैरी पियरे को मौका दिया.

अक्षर पटेल वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर.
भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में बाएं हाथ के ऑलराउंडर अक्षर पटेल को भारत की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली है. हाल के वर्षों में घरेलू टेस्ट मैचों में अक्षर टीम का नियमित हिस्सा रहे हैं, लेकिन इस बार टीम प्रबंधन ने गेंदबाज़ी संयोजन में बदलाव किया.

हरी पिच पर भारत ने तीन स्पिन विकल्पों- रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव को चुना. जडेजा और सुंदर बल्लेबाज़ी में भी गहराई प्रदान करेंगे, जिससे शुभमन गिल की टीम को मध्यक्रम में अधिक लचीलापन मिलेगा. कुलदीप, जो इंग्लैंड दौरे पर ज्यादातर बेंच पर रहे थे. उन्हें मौका मिला है.  इनके साथ भारत ने दो प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज और एक अतिरिक्त तेज़ गेंदबाज़ी ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया है, जो चोट से वापसी कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: कुलदीप यादव की एक साल बाद टेस्ट टीम में वापसी, एशिया कप में झटके थे सबसे ज्यादा विकेट

अक्षर, जो भारत की एशिया कप विजेता टीम का हिस्सा रहे थे, 14 टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. उन्हें इस बार जडेजा, सुंदर और कुलदीप के चयन के चलते बाहर बैठना पड़ा. वहीं, प्रसिद्ध कृष्णा जिन्होंने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में तीन टेस्ट खेले थे, इस बार भी बाहर रहे.

क्या बोले कप्तान शुभमन गिल

शुभमन गिल ने कहा, 'हमारे पास साल के अंत तक चार घरेलू टेस्ट हैं और हम सभी जीतना चाहते हैं. तैयारी अच्छी रही है और हर कोई बेहतरीन फॉर्म में है. यह सतह अच्छी दिख रही है. टॉस हारकर भी निराशा नहीं है, क्योंकि पिच कवर के नीचे रही है और शुरुआत में थोड़ी मदद मिल सकती है. हमारे पास दो तेज़ गेंदबाज़ (बुमराह और सिराज), तीन स्पिनर (जडेजा, वॉशिंगटन और कुलदीप) और ऑलराउंडर नितीश रेड्डी हैं.'

यह भी पढ़ें: IND vs WI Live: 6 विकेट खोकर 100 के पार पहुंचा वेस्टइंडीज का स्कोर, सिराज को चौथी सफलता

वेस्टइंडीज़ के कप्तान ने क्या कहा

विंडीज कप्तान ने टॉस के बाद कहा, 'हम पहले बल्लेबाज़ी करेंगे. विकेट अच्छा दिख रहा है. शुरुआती कुछ घंटों में थोड़ी नमी होगी और हमें सावधानी से खेलना होगा. यह युवा टीम है और हम अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते हैं. हमें पता है कि आख़िरी में विकेट घूमेगा, इसलिए आख़िर में बल्लेबाज़ी नहीं करना चाहते थे. हमने दो तेज़ गेंदबाज़, दो स्पिनर और एक ऑलराउंडर के साथ जाने का फैसला किया है.'

