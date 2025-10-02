scorecardresearch
 

कुलदीप यादव की एक साल बाद टेस्ट टीम में वापसी, एशिया कप में झटके थे सबसे ज्यादा विकेट

कुलदीप यादव की टेस्ट क्रिकेट में वापसी अहमदाबाद में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट से हुई. एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले कुलदीप को इंग्लैंड सीरीज़ में मौका नहीं मिला था, लेकिन इस बार टीम प्रबंधन ने उन पर भरोसा जताया है. बुमराह और सिराज तेज़ गेंदबाज़ी का नेतृत्व करेंगे, जबकि स्पिन में अक्षर और कुलदीप जिम्मेदारी निभाएंगे.

कुलदीप यादव की एक साल बाद टेस्ट क्रिकेट टीम में वापसी. (Photo: Getty)
कुलदीप यादव की एक साल बाद टेस्ट क्रिकेट टीम में वापसी. (Photo: Getty)

कुलदीप यादव का टेस्ट क्रिकेट में वापसी का इंतज़ार आखिरकार गुरुवार को खत्म हो गया, जब बाएं हाथ के कलाई स्पिनर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ के पहले मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में जगह मिली. 30 वर्षीय कुलदीप शानदार एशिया कप अभियान के बाद लाल गेंद क्रिकेट में लौटे हैं, जहां वे सात मैचों में 17 विकेट लेकर टूर्नामेंट के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बने थे. हालांकि उन्होंने व्हाइट-बॉल क्रिकेट में दबदबा बनाया, लेकिन इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान वह पूरे समय बेंच पर बैठे रहे. अब टीम प्रबंधन ने कैरेबियाई चुनौती के लिए उन पर भरोसा जताया है.

पिछले साल फरवरी में खेला था आखिरी टेस्ट

यह कुलदीप का फरवरी 2024 के बाद पहला टेस्ट होगा, जब उन्होंने बेंगलुरु में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ खेला था. पूर्व भारतीय विकेटकीपर पार्थिव पटेल ने टॉस से पहले कहा, 'यह निश्चित रूप से लाल गेंद क्रिकेट में उनका समय है. मैं बहुत निराश था जब उन्हें इंग्लैंड सीरीज़ में मौका नहीं मिला.'

यह भी पढ़ें: IND vs WI Live: लंच के बाद का खेल शुरू, वेस्टइंडीज के 5 विकेट धड़ाम, भारतीय गेंदबाज बरपा रहे कहर

कुलदीप भले ही भारत की ODI और T20I टीम में नियमित चेहरा रहे हों, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनके अवसर बेहद सीमित रहे हैं. इसकी बड़ी वजह रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा की स्पिन-अनुकूल परिस्थितियों में पहली पसंद होना रही है. फिर भी, कुलदीप का अनोखा कलाई स्पिन विकल्प उन्हें अलग पहचान देता है. 13 टेस्ट में उन्होंने अब तक 56 विकेट लिए हैं, जिसमें चार बार पांच विकेट और तीन बार चार विकेट की उपलब्धि शामिल है.

टीम चयन में देवदत्त पडिक्कल को नज़रअंदाज़ किया गया, जबकि वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी को जगह मिली. ऋषभ पंत की अनुपस्थिति में विकेटकीपिंग की ज़िम्मेदारी ध्रुव जुरेल को दी गई है, जो इंग्लैंड सीरीज़ में पैर की चोट के कारण बाहर हैं.

वेस्टइंडीज़, जो लगभग तीन दशकों से भारत में टेस्ट जीत की तलाश में है, ने नए कप्तान रोस्टन चेज़ के नेतृत्व में टॉस जीता और एक असामान्य हरी पिच पर पहले बल्लेबाज़ी का फैसला किया. शुभमन गिल ने नोट किया कि पिच शुरुआती समय में तेज़ गेंदबाज़ों की मदद कर सकती है, लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, स्पिन अहम भूमिका निभाएगा.

