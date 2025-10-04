राहुल-जडेजा-जुरेल के आगे मेहमान हुए बेबस, 'कमजोर' वेस्टइंडीज को तीसरे ही दिन कुचल देगी टीम इंडिया!

भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट मैच में अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है. मुकाबले के तीसरे दिन यानी आज (4 अक्टूबर) ही नतीजा आने की संभावना बनती दिख रही है. मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज की पहली पारी को खत्म करने में ज्यााद समय नहीं लगाया. वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रनों पर ही सिमट गई थी.

फिर टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने अपनी पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया. भारतीय टीम मेहमानों को आसानी से मात देने की स्थिति में पहुंच गई है. दूसरे दिन के खेल की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 5 विकेट पर 448 रन था. रवींद्र जडेजा 104 और वॉशिंगटन सुंदर 9 रन बनाकर नाबाद हैं.

भारत की कुल लीड अब 286 रन तक पहुंच चुकी है. भारत की ओर से पहली पारी में केएल राहुल (100 रन) और ध्रुव जुरेल (125 रन) भी शतकीय पारियां खेलने में कामयाब रहे हैं. कप्तान शुभमन गिल ने भी 50 रनों का योगदान दिया. वहीं यशस्वी जायसवाल ने 36 और साई सुदर्शन ने 7 रन बनाए.

फीके साबित हुए वेस्टइंडीज के गेंदबाज

वेस्टइंडीज की टीम के लिए दूसरे दिन का खेल कुछ खास नहीं रहा. वेस्टइंडीज के गेंदबाजों में आत्मविश्वास की साफ कमी नजर आई. तेज गेंदबाज जेडन सील्स ही कुछ हद तक प्रभावित कर सके. वेस्टइंडीज के स्पिनर्स तो काफी फीके साबित हुए. रवींद्र जडेजा ने जोमेल वॉरिकन की जमकर खबर ली और उनके खिलाफ 5 छक्के लगाए. खैरी पियरे और कप्तान रोस्टन चेज की स्पिन गेंदबाजी भी कुछ खास प्रभाव नहीं डाल सकी. कप्तान चेज ने नई गेंद लेने के लिए भी काफी इंतजार किया, जो समझ से परे था.

वेस्टइंडीज की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था. तब ऐसा लगा था कि ये टीम कुछ अच्छा करने के इरादे से मैदान पर उतरने जा रही है. हालांकि ऐसा कतई नहीं था. वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने पहली पारी में सरेंडर कर दिया, जिसके कारण वो मैच में पिछड़ गई.

भारत में यदि कोई टीम टेस्ट मैच के दौरान अपनी पहली पारी में बड़ा स्कोर नहीं बना पाती है तो वापसी करना मुश्किल हो जाता है. वेस्टइंडीज की पहली पारी में जस्टिन ग्रीव्स (32 रन), शाई होप (26 रन) और कप्तान रोस्टन चेज (24) ही कुछ रन बना सके. भारत की ओर से तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट लिए, वहीं जसप्रीत बुमराह को 3, कुलदीप यादव को 2 और वॉशिंगटन सुंदर को 1 विकेट मिला.

कभी दुनिया में बजता था विंडीज का डंका

देखा जाए तो वेस्टइंडीज की टीम मई 2002 के बाद से भारत को टेस्ट क्रिकेट में मात नहीं दे पाई है. कभी क्रिकेट की दुनिया में धाक जमाने वाली यह टीम अब पूरी तरह से पस्त नजर आ रही है. वेस्टइंडीज की ये टीम भारत दौरे पर आई अब तक की सबसे कमजोर टीम दिख रही हैं. विंडीज की बैटिंग में अनुभव की कमी दिखी है, वहीं फास्ट बॉलिंग यूनिट भी कमजोर नजर आ रहा है. तेज गेंदबाजों अल्जारी जोसेफ और शमर जोसेफ चोट के चलते भारत दौरे का हिस्सा नहीं बन पाए, जिसने टीम का बैलेंस और बिगाड़ दिया.

