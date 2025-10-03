ध्रुव जुरेल ने शतक जड़कर किया गन सैल्यूट, केएल राहुल-रवींद्र जडेजा का भी दिखा खास अंदाज, VIDEO

विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट मैच में भारत के लिए बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है. टेस्ट मैच के दूसरे दिन (3 अक्टूबर) जुरेल ने शतक जड़ा. जुरेल ने 210 गेंदों का सामना करते हुए 125 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और तीन छक्के शामिल रहे. जुरेल के टेस्ट करियर का ये पहला शतक रहा. जुरेल ने इस शतक के साथ भारतीय टेस्ट टीम की प्लेइंग-11 में स्थाायी जगह बनाने के लिए अपना दावा मजबूत कर लिया है.
टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ने के बाद ध्रुव जुरेल ने गन सैल्यूट किया. जुरेल ने अपना पहले टेस्ट शतक का जश्न सेना पृष्ठभूमि को नमन करते हुए बनाया. शतक पूरा होने पर उन्होंने हेलमेट उतारा, बल्ला उठाया और सेना जुड़ाव को याद करते हुए जश्न मनाया. जुरेल का जश्न वायरल हो रहा है. इस इनिंग्स में जब वो 50 रनों के आंकड़े तक पहुंचे थे, तो उन्होंने सैल्यूट सेलिब्रेशन किया था. बता दें कि जुरेल के पिता नेम सिंह इंडियन आर्मी में रह चुके हैं. नेम सिंह 1999 का कारगिल युद्ध भी लड़ चुके हैं.
भारतीय पारी के 116वें ओवर में रोस्टन चेज की आखिरी गेंद को चौके के लिए भेजकर ध्रुव जुरेल ने अपना शतक पूरा किया. गेंद ऑफ स्टम्प के आसपास हल्की उछाल के साथ आई, जिसे जुरेल ने शानदार ढंग से मिड-ऑफ रीजन पर फ्लिक किया. जुरेल को ऋषभ पंत की गैरमौजूदगी में प्लेइंग-11 में जगह मिली है.
भारत की पहली पारी में रवींद्र जडेजा और केएल राहुल ने भी शतक जड़ने के बाद धांसू जश्न मनाया. राहुल ने सीटी बजाकर सेलिब्रेशन किया. वहीं जडेजा ने शतक जड़ने के बाद बल्ले को तलवार की तरह घुमाकर सेलिब्रेशन किया.
ध्रुव जुरेल ने अपने सेलिब्रेशन पर क्या कहा?
ध्रुव जुरेल ने शुक्रवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने पहले टेस्ट शतक को भारतीय सेना को समर्पित किया. जुरेल ने दूसरे दिन के खेल के बाद कहा कि उन्हें हमेशा से सेना के कार्यों का गहरा सम्मान रहा है और यह शतक उनके लिए व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ-साथ इस सम्मान का प्रतीक भी है.
साल 2025 में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज की ओर से ये तीसरा टेस्ट शतक रहा. इस साल ऋषभ पंत ने भी टेस्ट क्रिकेट में दो शतक लगाए हैं, जो इंग्लैंड के खिलाफ आए थे. एक कैलेंडर ईयर में भारतीय विकेटकीपर्स ने पहली बार इतने शतक लगाए हैं. साउथ अफ्रीका इस मामले में पहले नंबर पर है. साल 2013 में साउथ अफ्रीका की ओर से विकेटकीपर बैटर्स ने चार शतक जड़े थे.
ध्रुव जुरेल टेस्ट शतक लगाने वाले भारत के 12वें विकेटकीपर बल्लेबाज बन चुके हैं. खास बात यह है कि इनमें से 5 खिलाड़ियों ने अपना पहला टेस्ट शतक वेस्टइंडीज के खिलाफ ही बनाया है. इनमें विजय मांजरेकर, फारुख इंजीनियर, अजय रात्रा और ऋद्धिमान साहा के नाम शामिल हैं.