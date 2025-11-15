IND vs SA: ईडन गार्डन्स की पिच पर भड़के साउथ अफ्रीकी कोच, बुमराह को लेकर दिया ये बयान

दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजी कोच एशवेल प्रिंस ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत के खिलाफ शुक्रवार को शुरू हुए पहले टेस्ट के पहले दिन टीम की परेशानी की वजह 'अनियमित उछाल' और उससे पैदा हुआ विश्वास का अभाव बताया. भारत ने जसप्रीत बुमराह के 5/27 के धमाकेदार स्पेल की बदौलत दक्षिण अफ्रीका को 57/0 से 159 ऑल आउट तक पहुंचा दिया. दिन का खेल खत्म होने पर प्रिंस ने कहा, 'शुरुआत में ही संकेत मिल गए थे कि बाउंस लगातार नहीं है.'

उन्होंने कहा कि अनियमित उछाल ने बल्लेबाज़ों को सेट होने ही नहीं दिया. 'अक्सर बल्लेबाज़ 20–30 रन बनाकर आत्मविश्वास पाते हैं, लेकिन आज किसी भी बल्लेबाज़ को आत्मविश्वास नहीं मिला क्योंकि बाउंस बहुत असंगत था. एक घंटे तक क्रीज़ पर रहने के बाद भी आप पिच पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे.'

दक्षिण अफ्रीका ने एडेन मार्कराम और रायन रिकेलटन के साथ शानदार शुरुआत की थी, लेकिन बुमराह के घातक स्पेल ने उनका टॉप ऑर्डर तहस-नहस कर दिया.

प्रिंस ने यह भी माना कि भारतीय आक्रमण ने कोई मौका नहीं दिया. उन्होंने कहा, 'जब आप ऐसी गुणवत्ता वाली गेंदबाज़ी का सामना करते हैं, तो उनके पास लगातार गेंद को खतरनाक जगह पर डालने की क्षमता होती है. और आज वही हुआ.'

रबाडा की कमी खलेगी

दक्षिण अफ्रीका पहले से ही अपने दिग्गज तेज़ गेंदबाज़ कगिसो रबाडा की गैरमौजूदगी से कमजोर था, जो पसली की चोट से उबर रहे हैं. प्रिंस ने स्वीकार किया कि रबाडा की कमी टीम को बहुत खली. उन्होंने कहा, रबाडा एक वर्ल्ड-क्लास गेंदबाज़ हैं. और आज हमने देखा कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज़ गेंदबाज़ों में से एक बुमराह ने इस पिच पर क्या किया.'

हालांकि भारत मजबूत स्थिति में है, प्रिंस ने कहा कि मैच अभी खुला हुआ है. उन्होंने कहा, 'हम चाहते हैं कि भारत को दूसरी पारी में कम से कम 150 का टारगेट मिले. लेकिन अभी काफी रास्ता तय करना बाकी है. हमें सुबह जल्दी विकेट निकालने होंगे.'

