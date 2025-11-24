scorecardresearch
 

गुवाहाटी में शॉर्ट गेंद ने किया खेला! जुरेल दिखे बेबस, जडेजा-नीतीश भी बावुमा ब्रिगेड के जाल में फंसे

गुवाहाटी टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर मार्को जानसेन ने बल्ले के बाद गेंद से कहर बरपाया है. जानसेन ने इस मैच में शॉर्ट गेंदों से भारतीय बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया. जानसेन की हाइट 6 फुट और 8 इंच है, जिसके चलते वो आसानी से पेस और बाउंस हासिल कर पाते हैं.

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी टेस्ट मैच में मार्को जानसेन ने बरपाया कहर. (Photo: BCCI)
साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट मैच में भारत के टॉप ऑर्डर बैटर्स ने पहली पारी में निराशाजनक खेल दिखाया है. भारत के 7 विकेट 122 रनों के स्कोर तक गिर गए. साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए थे. ऐसे में भारत की हालत काफी खस्ता नजर आ रही है.

भारतीय टीम की पहली पारी में शुरुआत अच्छी रही थी और उसका स्कोर एक समय 65/0 था. इस पार्टनशिप के टूटते ही भारतीय टीम लड़खड़ा गई. सबसे पहले केएल राहुल (22 रन) को स्पिनर केशव महाराज ने चलता किया. वहीं यशस्वी जायसवाल (58 रन) पीछे हटकर शॉट खेलने की कोशिश में स्पिनर साइमन हार्मर का शिकार बने. हार्मर ने फिर साई सुदर्शन (15 रन) को अपने ट्रैप में फंसाया, जो टी20 स्टाइल में पुल शॉट मारना चाह रहे थे.

जानसेन के आगे भारतीय बल्लेबाजों का सरेंडर!
इसके बाद बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मार्को जानसेन ने ध्रुव जुरेल (0 रन), ऋषभ पंत (7 रन), रवींद्र जडेजा (6 रन) और नीतीश रेड्डी (10 रन) को ज्यादा समय तक क्रीज पर टिकने नहीं दिया. जानसेन ने अपनी हाइट का फायदा उठाया और गुवाहाटी की पिच से काफी उछाल प्राप्त किया. जानसेन की शॉर्ट पिच गेंदें भारतीय बल्लेबाजों के लिए घातक साबित हुईं.

rishabh pant
कप्तान ऋषभ पंत भी मार्को जानसेन के आगे हुए पस्त, (Photo: AP)

ध्रुव जुरेल तो जिस तरह आउट हुए, वो निराशाजनक था. जुरेल को मार्को जानसेन ने शॉर्ट गेंद (छोटी बॉल) पर फंसाया. जुरेल ने बिना किसी विश्वास और बिना फुटवर्क के पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल सही नहीं रही और वाइड मिड-ऑन की दिशा में गेंद चली गई. केशव महाराज दाईं ओर तेजी से दौड़े और फिर स्लाइड करते हुए शानदार कैच पकड़ लिया.

ध्रुव  जुरेल पहले भी इस सीरीज में शॉर्ट बॉल पर मुश्किलों में दिखाई दिए हैं. साउथ अफ्रीकी कप्तान बावुमा ने जो ट्रैप बिछाया, उसमें जुरेल फंस गए. चौंकाने वाली बात यह है कि रवींद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी भी इस पारी में जानसेन की शॉर्ट गेंद पर ही आउट हुए. यानी शॉर्ट बॉल ने इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया है. जडेजा को तो काफी अनुभव है, ऐसे में उनसे इस तरह के शॉट खेलने की उम्मीद नहीं रहती है.

मार्को जानसेन ने इस मैच में बल्ले से भी भारतीय टीम को परेशान किया. जानसेन ने सिर्फ 91 गेंदों का सामना करते हुए 93 रन बनाए, जिसमें सात छक्के और 6 चौके शामिल रहे. ऐसा दूसरी बार हुआ, जब टेस्ट इनिंग्स में भारत के खिलाफ किसी बल्लेबाज ने सात छक्के लगाए.

मुकाबले में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेने (विकेटकीपर), मार्को जानसेन, सेनुरन मुथुसामी, साइमन हार्मर और केशव महाराज.

मुकाबले में भारत की प्लेइंग इलेवन: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज.

---- समाप्त ----
