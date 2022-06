IND vs SA T20: 'अभी पिच नहीं देखी, लेकिन...', जानिए दूसरे टी20 मैच से पहले क्या बोले भुवनेश्वर कुमार

भारतीय क्रिकेट टीम अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज खेल रही है. पहले मुकाबले में भारतीय टीम को 7 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी. 200 से ज्यादा रनों का स्कोर बनाने के बावजूद टीम इंडिया मैच नहीं जीत सकी थी. इसमें गेंदबाजों की असफलता सबसे बड़ा कारण बनी.

अब टीम इंडिया को अफ्रीका के खिलाफ दूसरा मैच 12 जून को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेलना है. इस मैच से पहले टीम इंडिया के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने अहम बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अभी मैंने पिच तो नहीं देखी, लेकिन हम पिछले मैच की गलती को नहीं दोहराएंगे.

'हमारे पास सीरीज जीतने का पूरा मौका है'

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक वीडियो शेयर किया. इसमें भुवनेश्वर कह रहे हैं, 'अभी तक विकेट (पिच) नहीं देखी है हम लोगों ने. जैसा कि आपने कहा है पिछले मैच में बॉलिंग अच्छी नहीं रही थी. अब हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे मैच में बॉलिंग अच्छी हो. मैच जीतें और सीरीज बराबर करें.'

सीरीज जीतने को लेकर भुवनेश्वर कुमार ने कहा, 'अभी चार मैच बाकी हैं. हमारे पास सीरीज जीतने का पूरा मौका है. हमें बॉलिंग अच्छी करनी है और बैटिंग पहले जैसी ही करनी होगी. अब भी हमारे पास सीरीज जीतने का पूरा चांस है.'

How will #TeamIndia approach the second @Paytm #INDvSA T20I at Cuttack? 🤔 🤔



Hear what @BhuviOfficial said 🔽 pic.twitter.com/3LXj8F4t6F