Isle of Man TT: बेटा पहली बार पिता के साथ रेस में उतरा, 250 kph की रफ्तार और दर्दनाक हादसा, दोनों की मौत

फॉर्मूला-1 से लेकर मोटो जीपी तक यानी कार हो या बाइक, सभी रेसिंग फैन्स को जितना लुभाती है, उतनी ही ड्राइवर के लिए जानलेवा भी होती है. कई बार बड़े घातक हादसे होते हैं, जिसमें ड्राइवर की जान तक चली जाती है. इस बार भी ऐसा ही हुआ और साइडकार रेसिंग में पिता-पुत्र की जान चली गई.

दरअसल, यह हादसा आइल ऑफ मैन टीटी (Isle of Man TT) रेस के दौरान हुआ. इस इवेंट में शुक्रवार को साइडकार (Sidecar Race) की रेसिंग के दूसरे लैप के दौरान 56 साल के रोजर स्टॉकटन (Roger Stockton) और उनके 21 साल के बेटे ब्रैडली की मौत हो गई.

पहली बार रेसिंग में शामिल हुए ब्रैडली

साइडकार रेसिंग में 3 पहियों वाली बाइक का इस्तेमाल किया जाता है. इसकी स्पीड 260 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है. रोजर अनुभवी रेसर हैं, जबकि उनके बेटे ब्रैडली पहली बार इस रेस में हिस्सा ले रहे थे. रोजर और ब्रैडली इंग्लैंड के क्रेवे शहर के रहने वाले थे.

