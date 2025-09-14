एश‍िया कप 2025 का सबसे बड़ा हाईप्रोफाइल मुकाबला भारत-पाकिस्तान के बीच रव‍िवार (14 स‍ितंबर) को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होना है. इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में ओल्ड फॉर्मुला दिखेगा. ओल्ड फॉर्मुला यानी टीम में ज्यादा बदलाव नहीं होना... क्योंकि भारतीय टीम किसी टूर्नामेंट में प्लेइंग 11 में ज्यादा बदलाव करने में यकीन नहीं करती है. यह स‍िलस‍िला 2023 के वनडे वर्ल्डकप, टी20 वर्ल्ड कप 2024 और हाल में चैम्प‍ियंस ट्रॉफी 2025 में देखने को म‍िला था.

कुल मिलाकर यह बात मानी जा सकती है कि जो टीम ओमान के ख‍िलाफ पहले मैच में खेलने उतरी थी, वही टीम पाकिस्तान के ख‍िलाफ खेलने उतरेगी. भारतीय टीम में सब कुछ सेट नजर आ रहा है. लेकिन सबसे बड़ी द‍िक्कत केवल एक ख‍िलाड़ी की प्लेइंग पोजीशन को लेकर है. वह हैं संजू सैमसन की बैट‍िंग पोजीशन को लेकर. यानी वो कहां खेलेंगे, क्योंक‍ि शुभमन ग‍िल और अभ‍िषेक शर्मा को आपन करना तय है.

ओमान के ख‍िलाफ मैच में भारतीय टीम ने 9 व‍िकेट से जीत दर्ज की (Photo: Getty)

पाकिस्तान के ख‍िलाफ संजू सैमसन किस पोजीशन पर खेलेंगे?

PTI के हवाले से सुनील गावस्कर ने बताया कि सैमसन को नंबर 3 से नीचे नहीं खिलाना चाहिए. अगर वह नंबर 3 पर खेलते हैं तो तिलक वर्मा को नंबर 5 पर आना चाहिए.

टी20 क्रिकेट में आंकड़े (data points) बहुत मायने रखते हैं. आंकड़ों से पता चलता है कि सैमसन सबसे अच्छा प्रदर्शन ओपनिंग पोजीशन पर करते हैं. उन्होंने कुल 38 इंटरनेशनल मैचों में से 14 बार ओपनिंग (नंबर 1 पर जब स्ट्राइक ली) की है, जहां उन्होंने कुल 512 रन बनाए हैं, यहां उनका स्ट्राइक रेट 182.2 है, वहीं उनके नाम तीन शतक और एक अर्धशतक भी है. जबकि उनके नाम कुल 43 मैचों में 861 रन हैं.



संजू अपने कर‍ियर में नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक खेले हैं. नंबर 4 पर उन्होंने 11 मैच खेले हैं, जिनमें 164 रन बनाए हैं और स्ट्राइक रेट सिर्फ 129.9 रहा. बाकी पोजीशन में उनका प्रदर्शन खास नहीं रहा है.

त‍िलक वर्मा का कैसा रहा है प्रदर्शन

वहीं तिलक वर्मा ने ज्यादातर नंबर 3 और 4 पर ही अपना गेम खेला है. नंबर 3 पर 13 मैचों में 443 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट लगभग 170 का है. नंबर 4 पर भी ठीक-ठाक प्रदर्शन किया है. जहां उन्होंने कुल 8 मैचों में 256 रन बनाए हैं.

अब यह सवाल...

वर्तमान में टीम इंडिया में सलामी बल्लेबाज गिल और कप्तान सूर्यकुमार यादव के बीच पोजीशन अच्छी चल रही है, लेकिन संजू को शामिल करने से पोजीशन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं.

सैमसन को मिडिल ऑर्डर में खिलाने से समस्या यह है कि वह धीमी गेंदबाजी के खिलाफ बहुत प्रभावी नहीं हैं, खासकर यहां दुबई की पिच पर जो भारत या साउथ अफ्रीका की तुलना में ज्यादा धीमी है.

आईपीएल में सैमसन का स्ट्राइक रेट राइट-आर्म और लेफ्ट-आर्म स्पिनर्स के खिलाफ भी 140 से कम है. उन्होंने 86 आईपीएल मैचों में 791 रन बनाए हैं, लेकिन 22 बार आउट भी हुए. हर तीसरे-चौथे मैच में वे बिना रन बनाए आउट हो जाते हैं.

पाकिस्तान की टीम में भी दो स्पिनर्स हैं, अबरार अहमद और सुफ‍ियान मुकीम, जिनके खिलाफ यह आंकड़े चिंता बढ़ाते हैं, ये दोनों ही बाएं हाथ के हैं, इनमें से एक का खेलता तो तय है. इसलिए सैमसन का सबसे अच्छा विकल्प नंबर 3 पर ही रहेगा, क्योंकि इससे उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं और टीम को भी फायदा हो सकता है.

टीम इंड‍िया के बैट‍िंग कोच ने बताया संजू कहां खेलेंगे?

टीम इंड‍िया के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने दुबई में कहा है कि संजू सैमसन का नंबर 5 या 6 पर ज्यादा बल्लेबाजी ना करना यह नहीं दिखाता कि वह उस पोजीशन पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते. कोटक ने संजू की काबिलियत पर भरोसा जताया और कहा कि टीम की जरूरत के अनुसार वह किसी भी नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं.

कप्तान और हेड कोच इस बारे में निर्णय लेंगे. कोटक ने बताया कि टीम इंडिया की बैटिंग लाइन-अप बहुत लचीली (flexible) है. हर खिलाड़ी किसी भी पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए तैयार है.

टीम में ओपनर्स और नंबर 3 पर खेलने वाले खिलाड़ी तय हैं, लेकिन नंबर 4 से 7 के बीच पोजीशन पर बदलाव किया जा सकता है. यह रणनीति अच्छा संकेत है क्योंकि हर खिलाड़ी मानसिक और तकनीकी रूप से किसी भी पोजीशन पर बैटिंग के लिए तैयार रहता है.

कोटक ने कहा कि टीम में एक से ज्यादा फिनिशर मौजूद हैं. शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी किसी भी पोजीशन पर जाकर मैच को खत्म कर सकते हैं.

अर्शदीप क्यों हैं टीम से बाहर, कोटक ने बताया

जहां तक लेफ्ट-आर्म सीमर अर्शदीप सिंह की टीम में जगह न बनने की बात है, कोटक ने स्पष्ट किया कि इसमें कोई एजेंडा नहीं है. हर खिलाड़ी को टीम में खेलने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन टीम की जरूरत के हिसाब से चयन किया जाता है. जो खिलाड़ी बाहर रहते हैं, वे भी टीम की मदद के लिए तैयार रहते हैं.

भारत की पाकिस्तान के ख‍िलाफ संभाव‍ित प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान की भारत के ख‍िलाफ संभाव‍ित प्लेइंग-11: सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमां, सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद

नोट: PAK टीम हारिस रऊफ या सलमान मिर्जा में से कोई एक आएगा, हसन नवाज या फहीम अशरफ में कोई बाहर रहेगा, ऐसा अनुमान है.



