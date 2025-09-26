scorecardresearch
 

नफरत और ना ना करते-करते 3 मुलाकातें हो ही गईं, भारत-पाक‍िस्तान फाइनल मुकाबले से पहले आई मीम्स की बाढ़

भारत और पाकिस्तान के बीच एश‍िया कप 2025 का फाइनल मैच 28 स‍ितंबर को होना है. लेकिन इस मुकाबले से पहले सोशल मीडिया पर कई मीम्स तैर रहे हैं. दोनों देशों के बीच फाइनल में महाभ‍िड़ंत दुबई इंटरनेशनल स्टेड‍ियम में होगी. खास बात यह है यह पहली बार जब 'एश‍िया कप फाइनल' में दोनों मुल्क आमने-सामने होंगे.

भारत-पाक‍िस्तान के एश‍िया कप फाइनल से पहले सोशल मीड‍िया पर कई मीम्स तैर रहे हैं (Photo: PTI)
भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट की महाजंग का मतलब सिर्फ एक मैच नहीं होता, बल्क‍ि इसमें दोनों ही देशों के  इमोशन का पुट भी होता है. यही इमोशन इस बार एशिया कप फाइनल से पहले सोशल मीडिया पर खूब तैर रहा है.

'ना-ना' और 'नफरत' के ताने-बाने के बीच दोनों टीमों की तीन मुलाकातें एश‍िया कप 2025 में आखिरकार हो ही गईं, तीसरी मुलाकात 28 स‍ितंबर को दुबई के मैदान में होगी. 

यह भी पढ़ें: 41 साल में पहली बार! एश‍िया कप फाइनल में भारत-पाक‍िस्तान की जंग... 17 सीजन में आया सबसे बड़ा ट्व‍िस्ट, आंकड़ों में कौन भारी

ग्रुप ए के लीग मैच और सुपर-4 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान का धुआं धुआं कर दिया. अब तीसरा मैच फाइनल में होना है. लेकिन इस महामुकाबले से पहले सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. दोनों ही देशों के फैन्स सोशल मीडिया पर खूब मीम्स शेयर कर रहे हैं. 

वैसे खास बात यह है कि दोनों ही देश पहली बार 41 साल के इत‍िहास में एश‍िया कप फाइनल में एक-दूसरे के आमने-सामने होंगे. भारतीय टीम 8 बार चैम्प‍ियन बन चुकी है. 7 बार भारतीय टीम एश‍िया कप के वनडे फॉर्मेट में तो एक बार टी20 फॉर्मेट में चैम्प‍ियन रह चुकी है. 

अब सभी की नजरें 28 सितंबर के फाइनल पर हैं, जहां दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी एक बार फिर आमने-सामने होंगे. हर बार की तरह इस बार भी मुकाबला सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सोशल मीडिया के मीम्स का युद्ध में मैदान पर होगा.  

यानी साफ है कि 'नफरत' और ना-ना करते दोनों देशों के बीच अब दोनों ही देशों के बीच 3 मुलाकात हो गई हैं. ध्यान रहे दोनों ही देश आने वाले समय में केवल ICC और मल्टीनेशन में ही एक-दूसरे के ख‍िलाफ खेलते दिखेंगे. वहीं दोनों देशों के बीच कोई भी बाइलेट्रल सीरीज होगी. 

 

लेटेस्ट

