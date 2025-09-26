भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट की महाजंग का मतलब सिर्फ एक मैच नहीं होता, बल्कि इसमें दोनों ही देशों के इमोशन का पुट भी होता है. यही इमोशन इस बार एशिया कप फाइनल से पहले सोशल मीडिया पर खूब तैर रहा है.
'ना-ना' और 'नफरत' के ताने-बाने के बीच दोनों टीमों की तीन मुलाकातें एशिया कप 2025 में आखिरकार हो ही गईं, तीसरी मुलाकात 28 सितंबर को दुबई के मैदान में होगी.
ग्रुप ए के लीग मैच और सुपर-4 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान का धुआं धुआं कर दिया. अब तीसरा मैच फाइनल में होना है. लेकिन इस महामुकाबले से पहले सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. दोनों ही देशों के फैन्स सोशल मीडिया पर खूब मीम्स शेयर कर रहे हैं.
वैसे खास बात यह है कि दोनों ही देश पहली बार 41 साल के इतिहास में एशिया कप फाइनल में एक-दूसरे के आमने-सामने होंगे. भारतीय टीम 8 बार चैम्पियन बन चुकी है. 7 बार भारतीय टीम एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में तो एक बार टी20 फॉर्मेट में चैम्पियन रह चुकी है.
Pak lost to India on Sep14 (Sunday) 😏— Sumit Ranjan Das 🇮🇳 (@SumitRDas) September 26, 2025
Pak lost to India AGAIN on Sep21 (Sunday)
Now, Asia Cup Final on Sep 28 (Sunday)
Pak ready for the hat-trick of defeats? India loading 3-0 sweep! 🏏🔥 #INDvPAK #AsiaCup2025 pic.twitter.com/XymzcS7IYx
"भारत तो पाकिस्तान से बायलेटरल सीरीज़ करना चाहता था, लेकिन सरकार रेडी नहीं थी… तो एशिया कप के तीन मैचों को ही बायलेटरल मान लिया 😂 तीन मैच हो गए, बस! बायलेटरल सीरीज़ पूरी समझो!"India 2-0 #indvspak2025 #AsiaCup2025 #KatrinaKaif #LehProtest #KolkataFlood #Navratri2025 pic.twitter.com/wbiD821dHH— Andy Pycroft official (@gajendra87pal) September 26, 2025
अब सभी की नजरें 28 सितंबर के फाइनल पर हैं, जहां दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी एक बार फिर आमने-सामने होंगे. हर बार की तरह इस बार भी मुकाबला सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सोशल मीडिया के मीम्स का युद्ध में मैदान पर होगा.
Ye bh!khari phir aa gaye🤣#AsiaCupFinal #INDvsPAK pic.twitter.com/kYGR9LtYkT— kesari🕉🚩 (@UnapologeticH_1) September 26, 2025
This is how Pakistan team has made their way INTO THE FINALS .— Maham Gillani (@DheetAfridian) September 25, 2025
See you India in Asia Cup Final . #AsiaCup2025 #PAKvsBAN #PakVsInd pic.twitter.com/c9KA88yKzk
Pakistan team qualifying for the final of Asia Cup.— Abdullah (@AbdullahSays99_) September 25, 2025
pic.twitter.com/TURqKxZ8cN
यानी साफ है कि 'नफरत' और ना-ना करते दोनों देशों के बीच अब दोनों ही देशों के बीच 3 मुलाकात हो गई हैं. ध्यान रहे दोनों ही देश आने वाले समय में केवल ICC और मल्टीनेशन में ही एक-दूसरे के खिलाफ खेलते दिखेंगे. वहीं दोनों देशों के बीच कोई भी बाइलेट्रल सीरीज होगी.