IND vs NZ: ईडन गार्डन्स के मैच में ऐसा क्या हुआ कि रोहित शर्मा को कहना पड़ा- अब विश्वास हो गया...

टी20 सीरीज में कीवियों का 3-0 से क्लीन स्वीप के बाद कप्तान रोहित शर्मा बेहद खुश हैं. उन्होंने पुछल्ले बल्लेबाजों के योगदान को सराहा है. भारतीय कप्तान ने कहा कि दूसरी टीमों में आठवें और नौवें नंबर के बल्लेबाज अच्छा योगदान देते हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय से उनका यह विश्वास दृढ़ हो गया कि अब उनके पास भी उपयोगी पुछल्ले बल्लेबाज हैं.

रोहित ने 56 रनों की तेजतर्रार पारी से अच्छी शुरुआत की, लेकिन भारतीय मध्यक्रम लड़खड़ा गया. ऐसे में पुछल्ले बल्लेबाजों ने उपयोगी योगदान दिया और आखिरी पांच ओवरों में 50 रन जोड़े जिससे भारत ने सात विकेट पर 184 रन बनाए और फिर न्यूजीलैंड को 111 रनों पर आउट कर दिया.

That's that from the Eden Gardens as #TeamIndia win by 73 runs and clinch the series 3-0.



