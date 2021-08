Lords Test Day 2: टीम इंडिया मजबूत स्थिति में, इंग्लैंड के तीन विकेट गिरे

भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच का दूसरा दिन समाप्त हो गया है. इंग्लैंड ने स्टंप्स तक 3 विकेट के नुकसान पर 119 रन बनाए हैं. जो रूट 48 और जॉनी बेयरस्टो 6 रन पर नाबाद लौटे. भारत की ओर से दो विकेट मो.सिराज और एक विकेट मो.शमी ने लिया. इंग्लैंड की ओर से ओपनर रोरी बर्न्स ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए. शमी ने उन्हें LBW किया.

इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया. ओपनर केएल राहुल के 129 और रोहित शर्मा के 83 रनों की बदौलत भारत ने पहली पारी में 364 रन बनाए. इंग्लैंड की ओर से जेम्स एंडरसन ने 5 विकेट चटकाए.

भारत ने दूसरे दिन शुक्रवार को 3 विकेट पर 276 रन से आगे खेलना शुरू किया. टीम ने पहले सेशन में 70 रन जोड़े और चार विकेट गंवाए. भारत की दिन की शुरुआत निराशाजनक रही और उसने पहली सात गेंदों पर कल के दोनों अविजित बल्लेबाज गंवा दिए. इसके बाद जडेजा और पंत (58 गेंदों पर 57) ने छठे विकेट के लिए 49 रन जोड़े. केएल राहुल (250 गेंदों पर 129) अपने कल के स्कोर में दो रन जोड़कर ओली रॉबिन्सन की दिन की दूसरी गेंद पर कवर पर आसान कैच दे बैठे जबकि जेम्स एंडरसन ने अगले ओवर में पहली गेंद पर अजिंक्य रहाणे (1) को स्लिप में कैच कराया.

