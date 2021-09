रोहित का रन बरसाना, शार्दुल का शानदार खेल, बुमराह की यॉर्कर...टीम इंडिया की जीत ये हैं हीरो

टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज के चौथे मैच में इंग्लैंड को 157 रनों से हरा दिया है. लंदन के ‘द ओवल’ में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 368 रनों का लक्ष्य दिया था. इंग्लैंड की टीम 210 रनों पर ऑल आउट हो गई. इस जीत के साथ टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे हो गई है.

इस जीत का श्रेय किसी एक खिलाड़ी को नहीं, बल्कि पूरी टीम इंडिया को जाता है. टीम के सभी खिलाड़ियों ने योगदान दिया, लेकिन 8 प्लेयर ऐसे रहे जिन्होंने अपने खेल से मैच का रुख पलट दिया. ये खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, उमेश यादव, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और शार्दुल ठाकुर.

India go 2-1 up in the Test series 🎉#WTC23 | #ENGvIND | https://t.co/zRhnFj1Srx pic.twitter.com/IvwZE1THXB