Ind vs Eng: क्या रहाणे का करियर खत्म हो गया? फैन्स ने कहा- Thank You

टीम इंडिया के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे अपने करियर के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं. इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में खेले जा रहे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में वह बिना खाता खोले आउट हो गए. उन्हें तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स ने पवेलियन भेजा.

रहाणे इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अब तक फ्लॉप रहे हैं. उन्होंने सिर्फ एक अर्धशतक बनाया है, जो उन्होंने लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में जड़ा था. रहाणे के खराब फॉर्म से फैन्स निराश हैं. उन्होंने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है.

फैन्स ने रहाणे को टीम से निकालने की मांग कर डाली है. कई फैन्स ने तो ये मान लिया है कि रहाणे ने अपने टेस्ट करियर का आखिरी मैच खेला है.

Rahane sahab only consistent batsman in this team. Pitch, condition doesn't matter to him. Shit everywhere 👏👏 — Rahul (@Ittzz_Rahul) September 5, 2021

Rahane is in such poor form that next match one more bowler will be replaced. — Ramesh Srivats (@rameshsrivats) September 5, 2021

Rahane before this post

Rahane after this post

Troll us man ploxxxx pic.twitter.com/ti3MT5QryL — Shivani (@meme_ki_diwani) September 5, 2021

If Ajinkya Rahane was in Lagaan can you imagine the tax rates? — Mahalo Valhalla (@sidin) September 5, 2021

Rahane is a big concern for India, pressure on management as well with the guys like Vihari, Mayank and even Gill outside, should be making a call soon. — Bhawana (@bhawnakohli5) September 5, 2021

रहाणे विदेशी पिचों पर भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों के तौर पर जाने जाते रहे हैं. लेकिन पिछले कुछ दौरों पर उनका बल्ला खामोश रहा है. मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक को छोड़ दें तो उन्होंने एक भी बड़ी पारी नहीं खेली है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा सीरीज की 7 पारियों में सिर्फ 1 अर्धशतक जड़ा है.

इन प्रदर्शन को देखते हुए रहाणे के टीम में बने रहने पर सवाल उठना जायज है. क्या कोई खिलाड़ी उपकप्तान होने के नाते ही टीम में बना रह सकता है. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का पांचवां मैच 10 सितंबर से खेला जाएगा. रहाणे सीरीज के आखिरी मुकाबले से बाहर रहते हैं तो इसमें हैरानी नहीं होगी.