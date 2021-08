Ind vs Eng: इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने की बॉल टैम्परिंग? सहवाग ने उठाए सवाल

भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में जारी टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच जांच के दायरे में आ सकता है. दरअसल, इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर बॉल टैम्परिंग के आरोप लग रहे हैं. भारत के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट कर सवाल पूछा है.

सहवाग ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों की फोटो ट्वीट की है. तस्वीर में एक खिलाड़ी गेंद को जूते से दबाने की कोशिश कर रहा है. ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. सहवाग ने ट्वीट में लिखा, ये क्या हो रहा है. क्या इंग्लैंड के खिलाड़ी बॉल टैम्परिंग कर रहे हैं या कोविड से बचाव के उपाय हैं.' ये घटना मैच के चौथे दिन के दूसरे सेशन की है.

खिलाड़ियों के जूतों में स्पाइक्स होते हैं और यह निश्चित रूप से गेंद की स्थिति को बदलने में एक भूमिका निभाता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीरें अंपायरों का ध्यान खींच सकती हैं. तीन बार, गेंद को खिलाड़ियों के जूते के नीचे देखा गया है. अब ये देखना होगा कि क्या मेजबान इंग्लैंड टीम इस पूरे मामले में सफाई देती है या नहीं.

Yeh kya ho raha hai.

Is it ball tampering by Eng ya covid preventive measures 😀 pic.twitter.com/RcL4I2VJsC — Virender Sehwag (@virendersehwag) August 15, 2021

मैच की बात करें तो भारत ने पहली पारी में 364 रन बनाए. जवाब में इंग्लैंड की टीम की पहली पारी 391 रन पर सिमट गई. भारत ने दूसरी पारी में खराब शुरुआत की. उसके दोनों ओपनर रोहित शर्मा और केएल राहुल सस्ते में आउट हो गए. राहुल 5 और रोहित 21 रन ही बना पाए. भारत के दो विकेट 27 रन पर गिर गए थे.

If THIS isn’t an attempt to alter the condition of the ball, then what is?? #BallTampering #INDvENG @HomeOfCricket pic.twitter.com/aKP0o4zfgr — Vikrant Gupta (@vikrantgupta73) August 15, 2021

Ball tampering, eh? #EngvInd — Wear a Mask. Stay Safe, India (@cricketaakash) August 15, 2021

They are deliberately making the ball rough from one side to extract reverse swing which is clearly ball tampering. Match referee should have a look #ENGvIND https://t.co/uL6p9KPvQw — Prateek (@prateekv8) August 15, 2021

इसके बाद कप्तान विराट कोहली ने चेतेश्वर पुजारा के साथ तीसरे विकेट के लिए 28 रनों की साझेदारी की. कोहली 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे. कप्तान के आउट होने के बाद पुजारा ने अजिंक्य रहाणे के साथ पारी को संभाला. खबर लिखे जाने तक दोनों ने चौथे विकेट के लिए 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी कर ली है.