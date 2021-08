ENG vs IND: हर विकेट के बाद मुंह पर उंगली क्यों रखते हैं..? सिराज ने दिया ये जवाब

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज शानदार फॉर्म में हैं और विकेट लेने के बाद होंठों पर उंगली रखकर जश्न मनाने के उनके अंदाज के पीछे आलोचकों को मुंह बंद रखने का पैगाम छिपा है. सिराज लॉर्ड्स पर अपना पहला टेस्ट खेल रहे हैं. उन्होंने इंग्लैंड की पहली पारी में चार विकेट चटकाए हैं.

जब उनसे पूछा गया कि वह हर विकेट के बाद मुंह पर उंगली क्यों रखते हैं तो उन्होंने कहा, ‘यह आलोचकों के लिए है जो मेरे बारे में बहुत कुछ बोलते आए हैं. मसलन मैं यह नहीं कर सकता या वह नहीं कर सकता तो अब मेरी गेंद उन्हें जवाब देगी. यह जश्न का मेरा नया अंदाज है.’

