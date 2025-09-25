scorecardresearch
 

Abhishek Sharma, IND vs BAN Super-4: 'गेंद मारने के लिए ही होती है', अभ‍िषेक शर्मा की बेखौफ बल्लेबाजी के पीछे प‍िता राजकुमार, खुद ही बताया सीक्रेट

IND vs BAN Asia Cup Super 4 Highlights: अभिषेक शर्मा का तूफानी शो जारी है, उनकी बैक टू बैक फिफ्टी से टीम इंडिया एशिया कप फाइनल में पहुंच गई है. बुधवार को भी उन्होंने बांग्लादेश के ख‍िलाफ ताबड़तोड़ पारी खेली. मैच के बाद अभ‍िषेक शर्मा ने अपनी पारी को लेकर बात कही.

अभ‍िषेक शर्मा ने खेली बांग्लादेश के ख‍िलाफ तूफानी पारी (Photo: PTI)
IND vs BAN Asia Cup Super 4 Highlights: टीम इंडिया के धाकड़ ओपनर अभिषेक शर्मा का बल्ला एशिया कप में आग उगल रहा है. बांग्लादेश के खिलाफ सुपर-4 के मुकाबले में उन्होंने एक बार फिर धमाकेदार अर्धशतक जड़कर टीम को फाइनल में पहुंचा दिया.

25 साल के अभिषेक टी20 इंटरनेशनल में नंबर-1 बल्लेबाज हैं. उन्होंने बुधवार को 37 गेंदों पर 75 रनों की तूफानी पारी खेली. इसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे. भारत ने इस मैच को 41 रन से जीतकर सीधे फाइनल का टिकट कटाया.यह अभिषेक की सुपर-4 स्टेज में लगातार दूसरी फिफ्टी रही. इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 74 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी.
यह भी पढ़ें: India vs Bangladesh Highlights: बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत, अभिषेक की फिफ्टी, कुलदीप-वरुण चमके

मैच के बाद प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए अभिषेक ने कहा- मैं बस अपना काम कर रहा हूं. जैसा पहले भी कहा है, बल्लेबाजी करते समय ज्यादा नहीं सोचता, बस फ्लो में खेलता हूं. अगर गेंद मेरे रेंज में है तो पहली ही गेंद पर बड़े शॉट के लिए जाता हूं ताकि पावरप्ले का पूरा फायदा मिल सके.

बांग्लादेश के खिलाफ अपनी रणनीति पर उन्होंने कहा- कुछ मैचों में मैं पहली ही गेंद से अटैक करना चाहता था, लेकिन आज पिच नई थी, इसलिए पहले देखना जरूरी था. गेंद स्विंग और सीम कर रही थी. मैं हमेशा फील्ड देखकर शॉट खेलता हूं और अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा रखता हूं."

अभिषेक ने बताया कि उनके इस निडर अंदाज की शुरुआत बचपन में ही हो गई थी. उनके पिता और पूर्व फर्स्ट क्लास क्रिकेटर राजकुमार शर्मा हमेशा उन्हें यही कहते थे, "गेंद मारने के लिए ही होती है."

उन्होंने आगे कहा, "मैंने नेट्स में खूब मेहनत की है. अगर इसी इरादे से खेलना है तो प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से करनी पड़ती है. नेट्स में जब ज्यादा शॉट खेलते हैं तो आउट होने का खतरा रहता है, इसलिए मैंने इस पर भी काम किया."

अब भारत का फाइनल में सामना किससे होगा? 
अभिषेक की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने पहले खेलते हुए 168/6 का स्कोर बनाया और फिर बांग्लादेश को 19.3 ओवर में 127 पर ढेर कर दिया. अब भारत रविवार को होने वाले फाइनल में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होने वाले मैच के विजेता से भिड़ेगा.

 

---- समाप्त ----
