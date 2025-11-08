ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में शनिवार (8 नवंबर) को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मैच खेला गया. सीरीज में भारतीय टीम फिलहाल 2-1 से अजेय है. हालांकि गाबा के मैदान में टॉस के समय भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का टॉस ने फिर साथ नहीं दिया. इस पर भारतीय टीम के खिलाड़ी भी कप्तान सूर्या को देख हंसने लगे. टॉस मिचेल मार्श ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया.
भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के बाद जो रिएक्शन दिया. वह चर्चा में रहा. टॉस हारने को लेकर उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, "जब आप मैच जीत रहे हों और टॉस हार रहे हों, तो कोई दिक्कत नहीं."
टॉस के दौरान सूर्या के किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया. इस दौरे पर वह 8 में से 7 बार टॉस हार चुके हैं, जिसे लेकर कप्तान सूर्या खुद भी मजाक का हिस्सा बने. भारतीय खिलाड़ी टॉस के वक्त इस पर हंसते नजर आए.
हालांकि टॉस के समय उन्होंने आगे कहा कि टीम के लिए सबसे जरूरी है निडर होकर खेलना और खुद को एक्सप्रेस करना. सूर्या ने बताया कि पिछले मैच में बल्लेबाजों ने यह समझ लिया था कि पिच 200 रन वाली नहीं थी, और उसी हिसाब से टीम ने खेला. उन्होंने कहा, "पिछले गेम में हमने सारे बॉक्स टिक किए. अब बस उसी लय को जारी रखना है".
इस मुकाबले में भारतीय टीम में सूर्या ने टॉस के समय बताया कि प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया. रिंकू सिंह टीम में आए और नतीजतन तिलक वर्मा को टीम से बाहर किया गया.
ब्रिस्बेन टी20 में भारत की प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.
ब्रिस्बेन टी20 में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11: मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम जाम्पा, बेन ड्वारशुइस.