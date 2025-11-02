IND vs AUS 3rd T20I 2025: मेलबर्न टी20 में मिली हार के बाद अब टीम इंडिया की नजरें होबार्ट में पलटवार पर हैं. मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज जोश हेजलवुड ने भारतीय बल्लेबाजी को झकझोर कर रख दिया था.

लेकिन अब होबार्ट के बेलरीव ओवल में तीसरे मुकाबले से वो एशेज की तैयारी की वजह से बाहर रहेंगे. जिससे टीम इंडिया को राहत मिल सकती है. उन्होंने मेलबर्न टी20 में तीन विकेट लेकर टीम इंड‍िया की कमर तोड़ दी थी. इसी वजह से वो 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी रहे थे.



हेजलवुड की गेंदबाजी को खेलना भारतीय बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था. उनकी लाइन-लेंथ और ‘corridor of uncertainty’ में मिली बाउंस ने सूर्या, गिल, तिलक जैसे बल्लेबाजों को परेशान किया. इन तीनों का ही जोश ने श‍िकार किया था.

हालांकि, एशेज सीरीज की तैयारी के चलते उन्हें आराम दिया गया था, ताकि वो लंबी टेस्ट सीरीज से पहले तरोताजा हो सकें. इस बीच, लेफ्ट आर्म सीमर अर्शदीप सिंह की लगातार अनदेखी ने हैरान कर दिया है. वो 100 टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले इकलौते भारतीय गेंदबाज हैं, फिर भी प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं है.

खुद रव‍िचंद्रन अश्विन अपने यूट्यूब चैनल इसे लेकर हमलावर दिखे. उन्होंने कहा कि अगर जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं, तो दूसरा नाम अर्शदीप सिंह का होना चाहिए. और अगर बुमराह नहीं खेल रहे, तो पहला नाम अर्शदीप का होना चाहिए.



होबार्ट में शुभमन गिल और सूर्यकुमार से बड़े प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी, दोनों का बल्ला मेलबर्न में खामोश रहा था (Photo: Getty)

टीम इंड‍िया के बल्लेबाज कैसे करेंगे पलटवार?

टीम मैनेजमेंट की ‘बैट‍िंग डेप्थ’ की रणनीति को लेकर इस दौरे में लगातार बहस हो रही है. खासतौर पर मेलबर्न में सिर्फ 125 रन पर सिमटने के बाद ये रणनीति सवालों में है. उस मैच में टीम इंडिया ने तीन स्पिनर्स के साथ उतरने का फैसला किया और अर्शदीप को फिर बाहर बैठना पड़ा. पिछले 15–20 मैचों में भारत का नंबर 8 बल्लेबाज औसतन सिर्फ 5 गेंदें खेल रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अतिरिक्त बल्लेबाज जोड़ना सही रणनीति है?

ऑलराउंडर हर्ष‍ित को होबार्ट में मिलेगा मौका

हर्ष‍ित राणा राणा ने मेलबर्न में 35 रन 33 गेंदों पर बनाए. इस दौरान उन्होंने तीन चौके और एक छक्का लगाया, यानी चार गेंदों में 18 रन बनाए, जबकि बाकी 29 गेंदों पर सिर्फ 17 रन. इस दौरान उन्होंने अभिषेक शर्मा को स्ट्राइक से भी दूर रखा.

वैसे को हेड कोच गौतम गंभीर की योजना में ‘non-negotiable’ माना जा रहा है, लेकिन उनकी गेंदबाजी अभी तक उतनी प्रभावशाली नहीं रही है. अब सवाल ये है कि होबार्ट में क्या भारत एक स्पिनर को बाहर कर अर्शदीप को मौका देगा?

होबार्ट की पिच और मैदान का मिजाज

होबार्ट का बेलरीव ओवल उन ग्राउंड्स में से है जहां बाउंड्री साइड से छोटी है, इसलिए गेंदबाजों को लेंथ पर बहुत ध्यान देना होगा. जरा सी चूक पर गेंद पॉइंट, स्क्वॉयर लेग या मिडविकेट के पार बाउंड्री पार कर जाएगी.

होबार्ट का मैदान और कोहली को वो पारी

दिलचस्प बात यह है कि यही वो मैदान है जहां 2012 में विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ 86 गेंदों में 133 नॉट आउट ठोका था और टीम इंडिया ने 321 रन का टारगेट हासिल किया था. उसी मैच से कोहली के ‘चेज मास्टर’ युग की शुरुआत हुई थी. यहां की पिच पारंपरिक रूप से सफेद गेंद के खेल में बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है. लेकिन इस बार ओपन एरिया की वजह से स्विंग बॉलर्स को भी मदद मिलेगी, जो अर्शदीप के लिए अनुकूल साबित हो सकता है.

टीम इंड‍िया का होबार्ट में बैटिंग ऑर्डर कैसा रहेगा

सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल के लिए यह मैच अहम होगा. दोनों को बाउंस और सीम मूवमेंट से दिक्कत रही है, लेकिन कैनबरा वाले पहले मुकाबले में दोनों शानदार टच में दिखे थे. वहीं, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन से भी बेहतर साझेदारी की उम्मीद है.

वैसे प्लेइंग 11 की बात की जाए तो भारतीय टीम में बदलाव की संभावना बेहद कम है,ऑस्ट्रेल‍ियाई टीम में जोश हेजलवुड की जगह सीन एबॉट की एंट्री हो सकती है.

होबार्ट टी20 में भारतीय टीम की संभाव‍ित प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.

होबार्ट टी20 में ऑस्ट्रेलिया की संभाव‍ित प्लेइंग-11: ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), जोश इंगलिस (विकेटकीपर), मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, मिचेल ओवेन, ग्लेन मैक्सवेल, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट, मैथ्यू कुह्नमैन, सीन एबॉट.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 34 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 20 मैचों में जीत हासिल की. जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 12 मुकाबले जीते. वहीं 2 मैचों का नतीजा नहीं निकल सका. यानी टी20 फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का पलड़ा काफी भारी रहा है.

भारत vs ऑस्ट्रेलिया (H2H)

कुल टी20I मैच: 34

ऑस्ट्रेलिया ने जीते: 12

भारत ने जीते: 20

बेनतीजा: 2

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्ष‍ित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर.

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट (मैच 1–3), जेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमैन (मैच 3–5), टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस (मैच 4–5), नाथन एलिस, ग्लेन मैक्सवेल (मैच 3–5), ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुह्नमैन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, तंवीर सांघा, मैथ्यू शॉर्ट और मार्कस स्टोइनिस.

भारत-ऑस्ट्रेल‍िया के बीच होबार्ट टी20 कहां देखें?

मैच में टॉस रव‍िवार दोपहर 1 बजकर 15 मिनट पर होगा, वहीं मैच का प्रसारण 1:45 पर होगा. इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर होगी. जबकि इन मुकाबलों का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. डीडी फ्री डिश के डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर भारत-ऑस्ट्रेलिया मैचों को फैन्स फ्री में देख सकते हैं.

भारत vs ऑस्ट्रेल‍िया टी20 सीरीज 2025 शेड्यूल

पहला टी20: 29 अक्टूबर, कैनबरा (मैच रद्द)

दूसरा टी20: 31 अक्टूबर, मेलबर्न (ऑस्ट्रेल‍िया 4 विकेट से जीता)

तीसरा टी20: 2 नवंबर, होबार्ट

चौथा टी20: 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट

पांचवां टी20: 8 नवंबर, ब्रिस्बेन

