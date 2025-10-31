Josh Hazlewood, AUS vs IND 2nd T20I: भारत और ऑस्ट्रेल‍िया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार (31 अक्टूबर) को मेलबर्न के ऐत‍िहास‍िक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में हुआ. जहां ऑस्ट्रेल‍ियाई टीम ने मुकाबले को 4 विकेट से अपने नाम किया. अब दोनों टीमों के बीच अगला मुकाबला होबार्ट में रव‍िवार (2 नवंबर) को होगा.

इस मुकाबले में ऑस्ट्रेल‍िया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने भारतीय टीम के शुरुआती 3 विकेट लेकर ऐसा झटका दिया, जिससे टीम इंड‍िया उबर ही नहीं सकी. कुल म‍िलाकर उनके इस ड्रीम स्पेल की वजह से भारत को हार मिली.

Running out of ways to describe Josh Hazlewood 🤩 #AUSvIND pic.twitter.com/yFUIBppvyd — cricket.com.au (@cricketcomau) October 31, 2025

जोश को उनकी कातिलाना और मैचज‍िताऊ गेंदबाजी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' दिया गया. जोश ने 4 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट लिए. खास बात यह रही कि उनके शुरुआती 3 विकेट की वजह से ही भारतीय टीम का स्कोर एक समय 32/4 हो गया.

इस शुरुआती झटके के बाद भारतीय टीम उबर ही नहीं सकी और महज 125 रन ही बना सकी. भारतीय टीम की ओर से सबसे ज्यादा 68 रन अभ‍िषेक शर्मा ने बनाए, वहीं बल्लेबाजी में प्रमोट किए गए हर्ष‍ित राणा ने 35 रन बनाए.

Australia win the second T20I by 4 wickets.#TeamIndia will look to bounce back in the next match.



Scorecard ▶ https://t.co/7LOFHGtfXe#AUSvIND pic.twitter.com/rVsd9Md9qh — BCCI (@BCCI) October 31, 2025

हेजलवुड ने दिखाया मेलबर्न में दम...

मेलबर्न टी20 में जोश हेजलवुड ने दिखा दिया कि क्यों उन्हें दुनिया के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में गिना जाता है. इससे पहले उन्होंने वनडे सीरीज में भी उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया. हालांकि तब उनको ज्यादा विकेट (कुल 3 विकेट मिले थे वनडे सीरीज) नहीं म‍िले थे.

लेकिन मेलबर्न टी20 में उन्होंने शुभमन गिल (5), सूर्यकुमार यादव (1) और त‍िलक वर्मा (0) को आउट किया. सूर्या और त‍िलक को तो उन्होंने एक ही ओवर में आउट कर दिया. जिसके बाद पूरा मैच ऑस्ट्रेल‍िया की मुट्ठी में आ गया. जोश को इस मुकाबले में नाथन एल‍िस, जेव‍ियर बार्थलेट का भी भरपूर सहयोग मिला, ज‍िन्होंने 2-2 विकेट हास‍िल किए. कुल म‍िलाकर जोश हेजलवुड की जोशीली गेंदबाजी MCG T20 में एक्स फैक्टर बनीं.

अब जोश आगे टी20 सीरीज में नहीं खेलेंगे

जोश हेजलवुड इस टी20 सीरीज में आगे नहीं खेलेंगे, क्योंकि स्क्वॉड की जब घोषणा हुई थी तो उनका नाम सीरीज के पहले और दूसरे मैच के लिए ही था. वह एशेज की तैयारी की वजह से भारत के खिलाफ इस सीरीज के आगे के 3 मुकाबलों में नहीं दिखेंगे. एशेज का पहला टेस्ट 21 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा. यानी हेजलवुड ने एशेज के लिए जुटने से पहले भारत के खिलाफ इस टी20 में सब कुछ झोंक दिया. जिससे भारत 5 मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ गया.

भारत vs ऑस्ट्रेल‍िया टी20 सीरीज 2025 शेड्यूल

पहला टी20: 29 अक्टूबर, कैनबरा (मैच रद्द)

दूसरा टी20: 31 अक्टूबर, मेलबर्न (ऑस्ट्रेल‍िया 4 विकेट से जीता)

तीसरा टी20: 2 नवंबर, होबार्ट

चौथा टी20: 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट

पांचवां टी20: 8 नवंबर, ब्रिस्बेन

