Women World Cup 2022: अभ्यास मैच में भारत ने विंडीज को हराया, चोट के बाद लौटीं स्मृति मंधाना ने जड़ी फिफ्टी

सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना के 67 गेंदों में 66 रन की मदद से भारत ने महिला विश्व कप से पूर्व आखिरी अभ्यास मैच में मंगलवार को वेस्टइंडीज को 81 रनों से हरा दिया. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रविवार को टीम के पहले अभ्यास मैच के दौरान सिर पर चोट लगने के कारण मंधाना को निगरानी में रखा गया था. उन्होंने चोट लगने के दो दिन बाद ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत को 50 ओवरों में 258 रनों तक पहुंचाया. जवाब में वेस्टइंडीज टीम 9 विकेट पर 177 रन ही बना सकी.

भारत को रविवार को पहले मैच में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से खेलना है. जिसने पहले अभ्यास मैच में दक्षिण अफ्रीका को दो रनों से हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए 2017 की उपविजेता भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही और शेफाली वर्मा को चिनेले हेनरी ने खाता खोले बिना ही आउट कर दिया.

