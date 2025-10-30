आईसीसी वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मैच आज यानी गुरुवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा. जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी वह 2 नवंबर को होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर दोनों टीमों का वर्ल्ड कप में इतिहास कैसा रहा है.

जब पिछली बार वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हुई टक्कर...

ये बात है साल 2017 की जब भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में आमने-सामने थी. इंग्लैंड में ये विश्वकप हो रहा था. कागजों पर ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत के मुकाबले काफी मजबूत थी. मैच शुरू हुआ तो भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की. शुरुआत बेहद खराब रही और पहले ही ओवर में स्मृति मंधाना विकेट खो बैठीं. 10वें ओवर में ही भारत को दूसरा झटका लगा और उस वक्त भारत का स्कोर महज 35 रन था.

यह भी पढ़ें: WC Semi Final: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच नहीं हो पाएगा मैच! सेमीफाइनल से पहले आई बुरी खबर

फिर आया हरमनप्रीत का तूफान...

इसके बाद डर्बी के मैदान पर हरमनप्रीत का तूफान आया. हरमनप्रीत ने 115 गेंदों में 171 रनों की तूफानी पारी खेली. वह नाबाद भी रहीं. अपनी पारी में हरमनप्रीत ने 20 चौके और 7 छक्के लगाए. इसके चलते ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत ने 282 रनों का लक्ष्य रखा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: हरमनप्रीत कौर ने की कंगारुओं की कुटाई, 115 गेंदों में नाबाद 171 रन

245 पर ढेर हो गई ऑस्ट्रेलिया

इसके जवाब में उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 245 के स्कोर पर ढेर हो गई और भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई. भारत की ओर से झूलन गोस्वामी ने 2 तो दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट झटके. इस जीत के बाद भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई. जहां उसका मुकाबला इंग्लैंड से हुआ. हालांकि, इंग्लैंड के खिलाफ भारत को हार का सामना करना पड़ा.

कैसा रहा है वर्ल्ड कप में भारत-ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन

भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास पर नजर डालेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा 7 बार ये खिताब अपने नाम किया है. ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैम्पियन भी है. वहीं, भारत की बात करें तो भारत 2005 और 2017 में फाइनल तक का सफर तय कर सका है. लेकिन खिताब नहीं जीत पाया है.

यह भी पढ़ें: Women's WC: प्रतीका रावल की जगह शेफाली वर्मा की टीम में एंट्री, सेमीफाइनल से पहले भारत को मिली गुड न्यूज

2005 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत का सपना तोड़ा था और 98 रनों से जीत हासिल की थी. इसके बाद 2017 में इंग्लैंड ने 9 रन से जीत हासिल की थी और भारत को रनरअप से ही संतोष करना पड़ा था.

Advertisement

ऐसे में ये सेमीफाइनल मैच भारतीय टीम के लिए बेहद अहम है. क्योंकि टीम इंडिया अपनी पहली ट्रॉफी की तलाश में है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया अपनी बादशाहत कायम रखना चाहेगी.

---- समाप्त ----