WC Semi Final: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच नहीं हो पाएगा मैच! सेमीफाइनल से पहले आई बुरी खबर

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा. 30 अक्टूबर (गुरुवार) को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में ये मैच खेला जाना है. लेकिन इस मुकाबले पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है. तमाम रिपोर्ट्स की मानें तो बारिश के चलते ये मुकाबला रद्द भी हो सकता है. इस मैदान पर बारिश के चलते इस टूर्नामेंट में पहले भी मैच रद्द हो चुके हैं.

अब गुरुवार को भी नवी मुंबई में बारिश होने की पूरी संभावना है. accuweather.com के अनुसार इस दिन नवी मुंबई में बारिश का पूर्वानुमान 65 प्रतिशत है, सेमीफाइनल भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होना है. लेकिन दोपहर के ही समय बारिश के पूरे आसार हैं.

रिजर्व डे पर भी हो सकती है बारिश

हालांकि, इस दौरान अच्छी बात ये है कि सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले के लिए रिजर्व डे रखा गया है, लेकिन नवी मुंबई में 31 अक्टूबर को भी बारिश की संभावना जताई जा रही है. इससे मैच रद्द भी हो सकता है. अगर रिजर्व डे के दिन भी बारिश की वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के ये मैच नहीं होता है तो इसका सीधा फायदा ऑस्ट्रेलिया को होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस टूर्नामेंट में अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है.

ऑस्ट्रेलिया को होगा फायदा

बरिश की वजह से रद्द होने की स्थिति में फाइनल में पहुंचने का फैसला पॉइंट्स टेबल के आधार पर होगा. यानी जिस भी टीम का पॉइंट्स अधिक होगा वहीं टीम फाइनल में पहुंचेगी. इस तरह देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया 13 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप है, जबकि भारत 6 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच जाएगी.



