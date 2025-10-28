scorecardresearch
 

Feedback

WC Semi Final: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच नहीं हो पाएगा मैच! सेमीफाइनल से पहले आई बुरी खबर

बरिश की वजह से रद्द होने की स्थिति में फाइनल में पहुंचने का फैसला पॉइंट्स टेबल के आधार पर होगा. यानी जिस भी टीम का पॉइंट्स अधिक होगा वहीं टीम फाइनल में पहुंचेगी. इस तरह देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया 13 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप है, जबकि भारत 6 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है.

Advertisement
X
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच (AP Photo)
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच (AP Photo)

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा. 30 अक्टूबर (गुरुवार) को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में ये मैच खेला जाना है. लेकिन इस मुकाबले पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है. तमाम रिपोर्ट्स की मानें तो बारिश के चलते ये मुकाबला रद्द भी हो सकता है. इस मैदान पर बारिश के चलते इस टूर्नामेंट में पहले भी मैच रद्द हो चुके हैं.

अब गुरुवार को भी नवी मुंबई में बारिश होने की पूरी संभावना है. accuweather.com के अनुसार इस दिन नवी मुंबई में बारिश का पूर्वानुमान 65 प्रतिशत है, सेमीफाइनल भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होना है. लेकिन दोपहर के ही समय बारिश के पूरे आसार हैं. 

यह भी पढ़ें: स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास... इस साल वूमेन्स ODI में पूरे किए हजार रन, ऐसा करने वाली पहली बल्लेबाज

सम्बंधित ख़बरें

ind vs aus
प्रतीका की जगह शेफाली की टीम में एंट्री, WC सेमीफाइनल से पहले भारत को गुड न्यूज  
भारतीय टीम को झटका, Pratika Rawal हुईं बाहर 
Harmanpreet Kaur, Alyssa Healy
बारिश से धुला भारत-AUS सेमीफाइनल... तो कौन सी टीम खेलेगी फाइनल? जानें गणित 
Pratika Rawal
टीम इंडिया को बड़ा झटका, प्रतीका WC से बाहर, अब सेमीफाइनल में कौन करेगी ओपनिंग? 
Pratika Rawal
प्रतीका की चोट से बढ़ी टेंशन, इस दिग्गज ने सुझाया हल- हरलीन को दो ओपनिंग का मौका 

रिजर्व डे पर भी हो सकती है बारिश

हालांकि, इस दौरान अच्छी बात ये है कि सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले के लिए रिजर्व डे रखा गया है, लेकिन नवी मुंबई में 31 अक्टूबर को भी बारिश की संभावना जताई जा रही है. इससे मैच रद्द भी हो सकता है.  अगर रिजर्व डे के दिन भी बारिश की वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के ये मैच नहीं होता है तो इसका सीधा फायदा ऑस्ट्रेलिया को होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस टूर्नामेंट में अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Women's WC: प्रतीका रावल की जगह शेफाली वर्मा की टीम में एंट्री, सेमीफाइनल से पहले भारत को मिली गुड न्यूज

ऑस्ट्रेलिया को होगा फायदा

बरिश की वजह से रद्द होने की स्थिति में फाइनल में पहुंचने का फैसला पॉइंट्स टेबल के आधार पर होगा. यानी जिस भी टीम का पॉइंट्स अधिक होगा वहीं टीम फाइनल में पहुंचेगी. इस तरह देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया 13 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप है, जबकि भारत 6 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच जाएगी. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement