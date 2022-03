ICC Test Rankings: कगिसो रबाडा को रैंकिंग में जबरदस्त फायदा, जानें कहां हैं अश्विन-जडेजा?

दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खत्म हुए टेस्ट मैच के बाद आईसीसी द्वारा नई टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है. सीरीज़ में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कगिसो रबाडा को गेंदबाजों की रैंकिंग में जबरदस्त फायदा हुआ है. कगिसो रबाडा तीन पायदान चढ़कर अब टॉप 3 में आ गए हैं.

कगिसो रबाडा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैच में कुल 10 विकेट लिए. इनमें दूसरे मैच की पहली पारी में लिए गए पांच विकेट भी शामिल हैं. कगिसो रबाडा के इस कमाल के दम पर ही साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को मात दी थी.

भारत के खिलाड़ी किस पायदान पर?



गेंदबाजों की रैंकिंग में भारत के दो खिलाड़ी हैं, रविचंद्रन अश्विन नंबर दो पर बने हुए हैं जबकि जसप्रीत बुमराह दसवें नंबर पर हैं. वहीं, ऑलराउंडर की लिस्ट में भी टीम इंडिया के दो खिलाड़ी शामिल हैं. रवींद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ऑलराउंडर की लिस्ट में टॉप-3 में हैं.

