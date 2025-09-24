scorecardresearch
 

Feedback

बैट‍िंग, बॉल‍िंग और ऑलरांउडर... भारत की ये 'त्र‍िमूर्त‍ि' ICC रैकिंग में नंबर 1, पाक‍िस्तान‍ियों का क्या हुआ?

ICC की ताजा रैंक‍िंग में एक भारत का जलवा बरकरार है. भारत के ख‍िलाड़‍ियों ने एश‍िया कप के बीच रैंक‍िंग में हल्लाबोल वाला जज्बा दिखाया है. अभ‍िषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती अपनी-अपनी व‍िधा में टी20 रैंक‍िंग में नंबर 1 पर बने हुए हैं. हार्द‍िक भी नंबर 1 टी20 ऑलराउंडर हैं. वहीं सूर्या-त‍िलक की पोजीशन में सुधार हुआ है.

Advertisement
X
ICC रैंक‍िंग में अभ‍िषेक-वरुण हार्द‍िक का हल्लाबोल जारी, नंबर 1 पोजीशन बरकरार (Photo: Getty)
ICC रैंक‍िंग में अभ‍िषेक-वरुण हार्द‍िक का हल्लाबोल जारी, नंबर 1 पोजीशन बरकरार (Photo: Getty)

एश‍िया कप 2025 के बीच ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल) की ताजा रैंकिंग में भारतीय ख‍िलाड़‍ियों का जलवा बरकरार है. अभ‍िषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 टी-20 बल्लेबाज और गेंदबाज बने हुए हैं. हार्द‍िक पंड्या भी नंबर 1 टी20 ऑलराउंडर हैं. वहीं भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और त‍िलक वर्मा ने भी उछाल मारी है. 

वहीं इस ताजा रैंकिग पाकिस्तान के अबरार अहमद ने रैंकिंग में इस बार 12 पायदान की और बड़ी छलांग लगाई है और अब वह नंबर 1 स्थान से ज्यादा दूर नहीं हैं. वह फिलहाल 703 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ चौथे स्थान पर हैं. 

अबरार ने यूएई के खिलाफ पाकिस्तान के ग्रुप स्टेज मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जहां उन्होंने सिर्फ 13 रन देकर 2 विकेट झटके. हालांकि, भारत के खिलाफ हार में उनका प्रदर्शन औसत रहा जहां उन्होंने 42 रन देकर 1 विकेट हास‍िल किया. 

सम्बंधित ख़बरें

Rayan On Bumrah
Bumrah को लेकर Ryan Ten ने दिया बड़ा बयान! 
Abhishek Sharma's Sister
Indian Cricketer Abhishek Sharma की बहन क्या करती हैं? 
India vs Pakistan Asia cup final Scenerio
भारत-PAK में एश‍िया कप फाइनल होने की उम्मीद! श्रीलंका की हार से बना द‍िलचस्प समीकरण  
Rayan On Sanju
Rayan Ten ने Sanju को लेकर दिया बड़ा बयान! 
Pakistan and Srilanka
Pakistan ने Sri Lanka को 5 विकेट से हराया! 

लेकिन लेग स्पिनर ने दोबारा लय हासिल की और श्रीलंका के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 8 रन देकर 1 विकेट लिया. उनके इस प्रदर्शन ने पाकिस्तान को जीत दिलाने में मदद की और उनकी एशिया कप अभियान को पटरी पर वापस ला दिया. 

ICC Rankings
वरुण चक्रवर्ती अब भी नंबर 1 टी20 गेंदबाज बने हुए हैं (Photo: ICC)

वहीं अबरार के ल‍िए नंबर 1 रैंक की पोजीशन हासिल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती UAE की परिस्थितियों में बेहतरीन प्रदर्शन करने में माहिर हैं और उन्होंने 14 रेटिंग प्वाइंट्स की बढ़त के साथ अपनी जगह और मजबूत कर ली है.  पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भले ही वह विकेट नहीं ले पाए, लेकिन स्पिनर ने 0/25 का किफायती स्पेल डालकर रन रेट को कंट्रोल रखने में अहम भूमिका निभाई. 

Advertisement

पाकिस्तान के हारिस रऊफ ने भी गेंदबाजी रैंकिंग में बढ़त हासिल की है और वह नौ स्थान ऊपर चढ़कर 28वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि हार्द‍िक पंड्या छह स्थान की छलांग लगाकर 60वें स्थान पर पहुंच गए हैं. 

ICC Rankings
अभ‍िषेक शर्मा नंबर 1 टी20 बल्लेबाज की पोजीशन पर कायम (Photo: ICC)

अभिषेक शर्मा ने रेटिंग प्वाइंट्स में बढ़त हासिल करते हुए अपनी नंबर 1 टी20आई बल्लेबाज की पोजीशन बरकरार रखी है. उन्होंने ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में ओमान के खिलाफ तेजतर्रार 38 रन बनाए, जिसके बाद रविवार को पाकिस्तान के 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच जिताने वाली 74 रनों की शानदार पारी खेली. तिलक वर्मा ने 19 गेंदों में नाबाद 30 रन बनाकर भारत को जीत दिलाने में मदद की, इससे वो एक स्थान की छलांग लगाकर अब नंबर 3 पर पहुंच गए हैं. 

वहीं, पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने इसी मैच में 45 गेंदों पर 58 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई और 31 स्थान की बड़ी छलांग लगाकर 24वें स्थान पर पहुंच गए. हुसैन तलत ने श्रीलंका के खिलाफ संभली हुई पारी खेलकर पाकिस्तान को जीत दिलाई और रिकॉर्डतोड़ 1474 स्थानों की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से 234वें स्थान पर जगह बना ली. 

Advertisement
ICC Rankings
हार्द‍िक पंड्या ताजा ICC रैंक‍िंंग में नंबर 1 टी20 ऑलराउंडर हैं (Photo: ICC)

हार्द‍िक पंड्या नंबर 1 टी20 ऑलराउंडर 
ऑलराउंडर फहीम अशरफ टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में 12 स्थान की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से 39वें स्थान पर पहुंच गए हैं. हार्दिक पंड्या इस सूची में टॉप पर बने हुए हैं, जबकि श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा ने अपने हाल के दो मैचों में चार विकेट झटके और एक स्थान ऊपर चढ़कर सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement