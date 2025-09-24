एश‍िया कप 2025 के बीच ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल) की ताजा रैंकिंग में भारतीय ख‍िलाड़‍ियों का जलवा बरकरार है. अभ‍िषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 टी-20 बल्लेबाज और गेंदबाज बने हुए हैं. हार्द‍िक पंड्या भी नंबर 1 टी20 ऑलराउंडर हैं. वहीं भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और त‍िलक वर्मा ने भी उछाल मारी है.

वहीं इस ताजा रैंकिग पाकिस्तान के अबरार अहमद ने रैंकिंग में इस बार 12 पायदान की और बड़ी छलांग लगाई है और अब वह नंबर 1 स्थान से ज्यादा दूर नहीं हैं. वह फिलहाल 703 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ चौथे स्थान पर हैं.

अबरार ने यूएई के खिलाफ पाकिस्तान के ग्रुप स्टेज मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जहां उन्होंने सिर्फ 13 रन देकर 2 विकेट झटके. हालांकि, भारत के खिलाफ हार में उनका प्रदर्शन औसत रहा जहां उन्होंने 42 रन देकर 1 विकेट हास‍िल किया.

लेकिन लेग स्पिनर ने दोबारा लय हासिल की और श्रीलंका के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 8 रन देकर 1 विकेट लिया. उनके इस प्रदर्शन ने पाकिस्तान को जीत दिलाने में मदद की और उनकी एशिया कप अभियान को पटरी पर वापस ला दिया.

वरुण चक्रवर्ती अब भी नंबर 1 टी20 गेंदबाज बने हुए हैं (Photo: ICC)

वहीं अबरार के ल‍िए नंबर 1 रैंक की पोजीशन हासिल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती UAE की परिस्थितियों में बेहतरीन प्रदर्शन करने में माहिर हैं और उन्होंने 14 रेटिंग प्वाइंट्स की बढ़त के साथ अपनी जगह और मजबूत कर ली है. पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भले ही वह विकेट नहीं ले पाए, लेकिन स्पिनर ने 0/25 का किफायती स्पेल डालकर रन रेट को कंट्रोल रखने में अहम भूमिका निभाई.

पाकिस्तान के हारिस रऊफ ने भी गेंदबाजी रैंकिंग में बढ़त हासिल की है और वह नौ स्थान ऊपर चढ़कर 28वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि हार्द‍िक पंड्या छह स्थान की छलांग लगाकर 60वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

अभ‍िषेक शर्मा नंबर 1 टी20 बल्लेबाज की पोजीशन पर कायम (Photo: ICC)

अभिषेक शर्मा ने रेटिंग प्वाइंट्स में बढ़त हासिल करते हुए अपनी नंबर 1 टी20आई बल्लेबाज की पोजीशन बरकरार रखी है. उन्होंने ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में ओमान के खिलाफ तेजतर्रार 38 रन बनाए, जिसके बाद रविवार को पाकिस्तान के 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच जिताने वाली 74 रनों की शानदार पारी खेली. तिलक वर्मा ने 19 गेंदों में नाबाद 30 रन बनाकर भारत को जीत दिलाने में मदद की, इससे वो एक स्थान की छलांग लगाकर अब नंबर 3 पर पहुंच गए हैं.

वहीं, पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने इसी मैच में 45 गेंदों पर 58 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई और 31 स्थान की बड़ी छलांग लगाकर 24वें स्थान पर पहुंच गए. हुसैन तलत ने श्रीलंका के खिलाफ संभली हुई पारी खेलकर पाकिस्तान को जीत दिलाई और रिकॉर्डतोड़ 1474 स्थानों की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से 234वें स्थान पर जगह बना ली.

हार्द‍िक पंड्या ताजा ICC रैंक‍िंंग में नंबर 1 टी20 ऑलराउंडर हैं (Photo: ICC)

हार्द‍िक पंड्या नंबर 1 टी20 ऑलराउंडर

ऑलराउंडर फहीम अशरफ टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में 12 स्थान की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से 39वें स्थान पर पहुंच गए हैं. हार्दिक पंड्या इस सूची में टॉप पर बने हुए हैं, जबकि श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा ने अपने हाल के दो मैचों में चार विकेट झटके और एक स्थान ऊपर चढ़कर सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं.

