scorecardresearch
 

Feedback

30 दिन, 20 टीमें और 55 मैच... T20 वर्ल्ड कप 2026 में कहां होंगे भारत के मैच? यहां होगा फाइनल, जानें हर ड‍िटेल

India schedule t20 world cup 2026: ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान हो गया है. टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से हो रही है, वहीं यह 8 मार्च तक चलेगा. इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 20 टीमें खेल रही हैं. इटली किसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहली बार खेलने उतर रही है. इस शेड्यूल का ऐलान मंगलवार (24 नवंबर) को मुंबई में हुआ.

Advertisement
X
टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाक‍िस्तान के बीच मुकाबला 15 फरवरी 2026 को होगा (Photo: BCCI)
टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाक‍िस्तान के बीच मुकाबला 15 फरवरी 2026 को होगा (Photo: BCCI)

India schedule T20 world cup 2026: ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान मंगलवार (24 नवंबर) को हुआ. टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी से होगी. यह 8 मार्च तक चलेगा. वर्ल्ड कप भारत-श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होना है. वर्ल्ड का कप के शेड्यूल का ऐलान ICC  (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल) चेयरमैन जय शाह और पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव,  मह‍िला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की मौजूदगी में हुआ. 

टूर्नामेंट का आगाज 7 फरवरी को हो रहा है. 7 फरवरी को कुल 3 मैच होने हैं. पहला मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड, दूसरा बांग्लादेश और  तीसरा भारत और अमेरिका के बीच होना है. टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल कोलकाता/कोलंबो में 4 मार्च को होगा. वहीं दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को मुंबई में होगा.  फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद या कोलंबो में होगा. टूर्नामेंट में कुल 40 ग्रुप मैच और कुल मिलाकर 55 मैच होंगे.  

यह भी पढ़ें: T20 वर्ल्ड कप 2026 में रोहित शर्मा को मिली बड़ी ज‍िम्मेदारी, ICC अध्यक्ष जय शाह ने किया ऐलान... बने ब्रांड एम्बेसडर

सम्बंधित ख़बरें

Suryakumar Yadav of India poses with the ICC Men's T20 Cricket World Cup Trophy following the ICC Men's T20 Cricket World Cup West Indies & USA 2024 Final match between South Africa and India
टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्या की भविष्यवाणी, बताया किसके बीच होगा फाइनल 
Jay Shah with Rohit Sharma
T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा को मिली बड़ी ज‍िम्मेदारी, जय शाह ने किया ऐलान 
T20 WORLD CUP
टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी, 15 फरवरी को होगा भारत-पाक‍िस्तान मैच 
Varun Chakravarthy
टी20 वर्ल्ड कप में भारत-PAK के बीच कब और कहां होगा मुकाबला? आया बड़ा अपडेट 
Jasprit Bumrah and Hardik Pandya
भारत-अफ्रीका ODI सीरीज से बाहर हो सकते हैं हार्दिक-बुमराह, जानें BCCI की प्लानिंग 

दरअसल, पहले सेमीफाइनल और फाइनल के लिए 2 वेन्यू इसल‍िए रखी गई है ताकि अगर पाकिस्तान इस स्टेज तक पहुंचता है, तो वो उस ह‍िसाब से श्रीलंका में अपने मैच खेलेगा. 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत के 5 वेन्यू चुनी गई हैं. इनमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई , दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई है. वहीं श्रीलंका में कोलंबो और कैंडी मैच की वेन्यू है. श्रीलंका में कोलंबो के आर प्रेमदासा और सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब और कैंडी के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच होंगे. 
यह भी पढ़ें: T20 World Cup 2026 Full Schedule: टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी, 15 फरवरी को होगा भारत-पाक‍िस्तान मैच

Advertisement

इस वर्ल्ड कप के लिए भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है. दोनों के बीच 15 फरवरी को पहली भिड़ंत होगी. वर्ल्ड कप में खेलने वाली सभी 20 टीमों के 4 ग्रुप में बांटा गया है. हर ग्रुप में 5-5 टीमें हैं. 

कब हैं भारत के टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले? 
इस वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच 7 फरवरी को भारत और अमेरिका के बीच खेला जाएगा. भारत का दूसरा मैच 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ होगा. तीसरा मैच 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच टीम इंडिया 18 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी.

कुल 40 ग्रुप मैच होंगे, ऐसा है फॉर्मेट 
कुल 40 ग्रुप मैच 7 फरवरी से 20 फरवरी के बीच खेले जाएंगे, जिनमें से हर ग्रुप की टॉप दो टीमें 21 फरवरी से शुरू होने वाले सुपर-8 राउंड में पहुंचेंगी.  सुपर-8 राउंड के अंत में शीर्ष चार टीमें नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगी. सेमीफाइनल मुकाबले कोलकाता/कोलंबो और मुंबई में खेले जाएंगे, जबकि फाइनल मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद/कोलंबो में आयोजित किया जाएगा.  ग्रुप A में USA के अलावा भारत को पाकिस्तान के साथ रखा गया है, और भारत अपने चिर-प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से 15 फरवरी को कोलंबो में भिड़ेगा. नीदरलैंड और नामीबिया ग्रुप की बाकी टीमें हैं. 

Advertisement

जानें किस ग्रुप में कौन?
ग्रुप ए - भारत, पाकिस्तान, नामीबिया, नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका
ग्रुप बी - ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान
ग्रुप सी - इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, इटली, नेपाल
ग्रुप डी - न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा

भारत में कहां होंगे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच 

  • अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली
  • ईडन गार्डन्स, कोलकाता.
  • एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई.
  • नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद.
  • वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई.

श्रीलंका में कहां होंगे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच 

  • पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, कैंडी.
  • आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो.
  • आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो.

कब कौन जीता टी20 वर्ल्ड कप 
वर्ष             विजेता

  • 2007 –  भारत
  • 2009 –  पाकिस्तान
  • 2010 – इंग्लैंड
  • 2012 – वेस्ट इंडीज
  • 2014 – श्रीलंका
  • 2016 – वेस्ट इंडीज
  • 2021 – ऑस्ट्रेलिया
  • 2022 – इंग्लैंड
  • 2024 – भारत

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीमें: भारत,  श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, वेस्टइंडीज, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, नामीबिया, ज‍िम्बाब्वे, नेपाल, ओमान, यूएई.

T20 world Cup

T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल 
07 फरवरी 2026 . 11:00 AM . पाकिस्तान vs नीदरलैंड . SSC, कोलंबो
07 फरवरी 2026 . 3:00 PM . वेस्टइंडीज vs बांग्लादेश . कोलकाता
07 फरवरी 2026 . 7:00 PM . भारत vs USA . मुंबई

Advertisement

08 फरवरी 2026 . 11:00 AM . न्यूजीलैंड vs अफगानिस्तान . चेन्नई
08 फरवरी 2026 . 3:00 PM . इंग्लैंड vs नेपाल . मुंबई
08 फरवरी 2026 . 7:00 PM . श्रीलंका vs आयरलैंड . प्रेमदासा, कोलंबो

09 फरवरी 2026 . 11:00 AM . बांग्लादेश vs इटली . कोलकाता
09 फरवरी 2026 . 3:00 PM . जिम्बाब्वे vs ओमान . SSC, कोलंबो
09 फरवरी 2026 . 7:00 PM . दक्षिण अफ्रीका vs कनाडा . अहमदाबाद

10 फरवरी 2026 . 11:00 AM . नीदरलैंड vs नामीबिया . दिल्ली
10 फरवरी 2026 . 3:00 PM . न्यूजीलैंड vs UAE . चेन्नई
10 फरवरी 2026 . 7:00 PM . पाकिस्तान vs USA . SSC, कोलंबो

11 फरवरी 2026 . 11:00 AM . दक्षिण अफ्रीका vs अफगानिस्तान . अहमदाबाद
11 फरवरी 2026 . 3:00 PM . ऑस्ट्रेलिया vs आयरलैंड . प्रेमदासा, कोलंबो
11 फरवरी 2026 . 7:00 PM . इंग्लैंड vs वेस्टइंडीज . मुंबई

12 फरवरी 2026 . 11:00 AM . श्रीलंका vs ओमान . कैंडी
12 फरवरी 2026 . 3:00 PM . नेपाल vs इटली . मुंबई
12 फरवरी 2026 . 7:00 PM . भारत vs नामीबिया . दिल्ली

13 फरवरी 2026 . 11:00 AM . ऑस्ट्रेलिया vs जिम्बाब्वे . प्रेमदासा, कोलंबो
13 फरवरी 2026 . 3:00 PM . कनाडा vs UAE . दिल्ली
13 फरवरी 2026 . 7:00 PM . USA vs नीदरलैंड . चेन्नई

Advertisement

14 फरवरी 2026 . 11:00 AM . आयरलैंड vs ओमान . SSC, कोलंबो
14 फरवरी 2026 . 3:00 PM . इंग्लैंड vs बांग्लादेश . कोलकाता
14 फरवरी 2026 . 7:00 PM . न्यूजीलैंड vs दक्षिण अफ्रीका . अहमदाबाद

15 फरवरी 2026 . 11:00 AM . वेस्टइंडीज vs नेपाल . मुंबई
15 फरवरी 2026 . 3:00 PM . USA vs नामीबिया . चेन्नई
15 फरवरी 2026 . 7:00 PM . भारत vs पाकिस्तान . प्रेमदासा, कोलंबो

16 फरवरी 2026 . 11:00 AM . अफगानिस्तान vs UAE . दिल्ली
16 फरवरी 2026 . 3:00 PM . इंग्लैंड vs इटली . कोलकाता
16 फरवरी 2026 . 7:00 PM . ऑस्ट्रेलिया vs श्रीलंका . कैंडी

17 फरवरी 2026 . 11:00 AM . न्यूजीलैंड vs कनाडा . चेन्नई
17 फरवरी 2026 . 3:00 PM . आयरलैंड vs जिम्बाब्वे . कैंडी
17 फरवरी 2026 . 7:00 PM . बांग्लादेश vs नेपाल . मुंबई

18 फरवरी 2026 . 11:00 AM . दक्षिण अफ्रीका vs UAE . दिल्ली
18 फरवरी 2026 . 3:00 PM . पाकिस्तान vs नामीबिया . SSC, कोलंबो
18 फरवरी 2026 . 7:00 PM . भारत vs नीदरलैंड . अहमदाबाद

19 फरवरी 2026 . 11:00 AM . वेस्टइंडीज vs इटली . कोलकाता
19 फरवरी 2026 . 3:00 PM . श्रीलंका vs जिम्बाब्वे . प्रेमदासा, कोलंबो
19 फरवरी 2026 . 7:00 PM . अफगानिस्तान vs कनाडा . चेन्नई
20 फरवरी 2026 . 7:00 PM . ऑस्ट्रेलिया vs ओमान . कैंडी
20 फरवरी 2026 . 7:00 PM . ऑस्ट्रेलिया vs ओमान . कैंडी

Advertisement

इसके बाद सुपर 8 और सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले होंगे. 


 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement