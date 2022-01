ICC Men's T20I Cricketer of the Year: ICC Awards 2021 का ऐलान, पाकिस्तान का स्टार बना T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर

ICC Men's T20I Cricketer of the Year: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने साल 2021 के लिए अवॉर्ड्स (ICC Awards 2021) का ऐलान कर दिया है. रविवार को आईसीसी ने टी-20 मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के विजेता का नाम बताया. पाकिस्तान (Pakistan) के मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) इस बार मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर (टी-20) बने हैं.



साल 2021 में मोहम्मद रिजवान ने हर जगह रन बनाए, कोई द्विपक्षीय सीरीज़ हो या फिर टी-20 वर्ल्डकप का टूर्नामेंट. मोहम्मद रिजवान ने कुल 29 मैच खेलते हुए 1326 रन बनाए और इस दौरान उनका औसत 73.66 का रहा.

