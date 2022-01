Legends League Cricket 2022: जाफर हुए जीरो पर OUT, वॉन ने ट्वीट कर लिए मज़े तो ऐसे कर दी बोलती बंद

Legends League Cricket 2022: लीजेंड्स क्रिकेट लीग में शनिवार को खेले गए मुकाबले में इंडिया महाराजा टीम की हार हुई. नमन ओझा की खेली गई 140 रनों की पारी यहां भी बेकार साबित गई. लेकिन इस मैच में ओपनिंग करने उतरे टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वसीम जाफर जीरो रन पर आउट हो गए, जिसके बाद पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने उनकी फिरकी ले ली.

माइकल वॉन और वसीम जाफर दोनों ही ट्विटर के मीम वर्ल्ड में सुपरहिट हैं, दोनों एक दूसरे पर तंज भी कसते रहते हैं. ऐसे में जब वसीम जाफर जीरो पर आउट हुए तब माइकल वॉन ने एक ड्रिंक पीते हुए वीडियो ट्वीट किया और कहा कि कुछ चीज़ें अभी तक नहीं बदली हैं.

Haha very good Michael 😜😅

In hindsight shouldn't have watched this masterclass before going to bat 😛 https://t.co/O430v1UBwL pic.twitter.com/OgzErMM61K