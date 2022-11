ICC Hall Of Fame: टी-20 वर्ल्ड कप के बीच आईसीसी का बड़ा फैसला, PAK दिग्गज समेत 3 प्लेयर्स को मिला सम्मान

इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में टी-20 वर्ल्ड कप चल रहा है और हर किसी की नज़र 9, 10 नवंबर को होने वाले सेमीफाइनल मुकाबलों पर है. इस बीच आईसीसी द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने पाकिस्तान के अपने जमाने के दिग्गज स्पिनर अब्दुल कादिर, वेस्टइंडीज के चोटी के बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल और इंग्लैंड की महिला विश्व कप विजेता कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है.



इन तीनों को एक मतदान प्रक्रिया के बाद हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया. मतदान प्रक्रिया में हॉल ऑफ फेम में शामिल मौजूदा खिलाड़ी, मीडिया प्रतिनिधि तथा क्रिकेटरों के संघ फिका और आईसीसी के सीनियर कार्यकारी भाग लेते हैं.



पाकिस्तान के अब्दुल कादिर को लेग स्पिन का जादूगर कहा जाता था. उनका तीन साल पहले निधन हो गया था. उन्होंने अपने करियर में 67 टेस्ट और 104 वनडे में क्रमश: 236 और 132 विकेट लिए थे. जबकि टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में आठवें नंबर पर काबिज चंद्रपाल के नाम पर लगातार सात टेस्ट पारियों में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

