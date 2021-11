Champions Trophy: PAK में 3 दशक बाद पहुंचा ICC इवेंट, PCB चीफ बोले, '...बहुत कुर्बानियां दी हैं'

ICC Event in Pakistan: पाकिस्तान के लिए लंबे वक्त के बाद खुशखबरी हाथ लगी है. करीब 3 दशक के बाद पाकिस्तान में कोई आईसीसी टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है. ICC द्वारा ऐलान किया गया है कि 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में होगा. इस फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा काफी गदगद हैं.



रमीज राजा की ओर से बयान दिया गया है कि ये पाकिस्तान के लिए गर्व की बात है कि हम 2025 में चैम्पियंस ट्रॉफी का आयोजन कर रहे हैं. ये शानदार न्यूज पाकिस्तान के फैंस को खुश करेगी, साथ ही दुनिया में भी लोगों को काफी खुशी मिलेगी.

PCB Chairman Ramiz Raja: “I am pleased no-end with the ICC’s decision to select Pakistan as a host nation for one of their elite tournaments."



