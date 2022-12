Team India: वर्ल्ड कप से पहले BCCI का बड़ा फैसला, टीम इंडिया से जुड़ा ये दिग्गज

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) फुल एक्शन मोड में आ चुकी है और हर दिन कुछ ना कुछ फैसले ले रही है. अब बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट को लेकर एक बड़ा कदम उठाते हुए हृषिकेश कानितकर को भारतीय महिला टीम का बैटिंग कोच नियुक्त किया है. कानितकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुंबई में 9 दिसंबर से शुरू हो रही पांच मैचों की टी20 सीरीज के जरिए टीम से जुड़ेंगे.

इसके साथ ही बीसीसीआई ने महिला टीम के पूर्व हेड कोच रमेश पोवार को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) में स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है. रमेश पोवार अपनी इस भूमिका के जरिए एनसीए चीफ वीवीएस लक्ष्मण के साथ मिलकर मेन्स क्रिकेट में प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास करेंगे. बीसीसीआई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इन नियुक्तियों की जानकारी दी है.

🚨 NEWS 🚨: Hrishikesh Kanitkar appointed as Batting Coach - Team India (Senior Women), Ramesh Powar to join NCA



More Details 🔽https://t.co/u3Agagamdd