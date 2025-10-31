भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने महिला वर्ल्ड कप 20025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रे‍ल‍िया को रौंदने के बाद कहा कि उनके पास अपनी खुशी बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं, लेकिन अब फोकस पूरी तरह फाइनल पर है. भारत ने महिला वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया. अब टीम रविवार को फाइनल में पहुंची साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी.

जेमिमा रॉड्रिग्स के करियर की सबसे बेहतरीन पारी

टीम इंडिया की जीत की नायिका रहीं जेमिमा रॉड्रिग्स ने 134 गेंदों पर नाबाद 127 रनों की शानदार पारी खेली. जिसकी वजह से भारतीय 339 रन के विशाल लक्ष्य को चेज करते हुए टीम को जीत दिलाई. वहीं कप्तान हरमनप्रीत ने 88 गेंदों पर 89 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली. दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 167 रन की साझेदारी की, जिसने भारत की जीत की नींव रखी.

हरमनप्रीत ने कहा- इस बार लाइन पार की

पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हरमनप्रीत ने कहा- बहुत गर्व महसूस हो रहा है. शब्द नहीं हैं, कैसे एक्सप्रेस करूं. इस बार हमने वो लाइन पार कर ली, जिसके लिए हम सालों से मेहनत कर रहे थे. एक मैच और बाकी है. टीम का फोकस अब फाइनल पर है और हर कोई वर्ल्ड कप जीतने के लिए तैयार है. घर पर वर्ल्ड कप खेलना खास है. हम अपने फैन्स और परिवार के लिए ट्रॉफी जीतना चाहते हैं. फाइनल में हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे.

जेमिमा की तारीफ में बोलीं कप्तान

हरमनप्रीत ने जेमिमा की तारीफ करते हुए कहा, “वो हमेशा टीम के लिए कुछ खास करना चाहती है. बहुत कैलकुलेटिव रहती है और जिम्मेदारी लेना पसंद करती है. हमने साथ में बल्लेबाजी का मजा लिया. वो लगातार रन काउंट कर रही थी, बता रही थी कितने बचे हैं, इससे पता चलता है कि वो कितनी इन्वॉल्व थी.”

THIS IS WHAT IT MEANS! 💙🥹



👉 3rd CWC final for India

👉 Highest-ever run chase in WODIs

👉 Ended Australia's 15-match winning streak in CWC#CWC25 Final 👉 #INDvSA | SUN, 2nd Nov, 2 PM! pic.twitter.com/8laT3Mq25P — Star Sports (@StarSportsIndia) October 30, 2025

इंग्लैंड से हार से मिली सीख

हरमनप्रीत ने बताया कि इंग्लैंड के खिलाफ 4 रन की हार ने टीम को बहुत कुछ सिखाया. “उस मैच में हमने 2-3 ओवर देर कर दी थी. आज हमने तय किया था कि मैच 50वें ओवर से पहले खत्म करेंगे और वही किया.”

कोच के साथ बातचीत पर बोलीं कप्तान

हरमन ने कहा, “मैच के बाद मैंने और कोच अमोल मजूमदार ने बात की कि सारी मेहनत रंग लाई. इस टीम पर हमें भरोसा है कि कोई भी खिलाड़ी किसी भी स्थिति से मैच जिता सकती है. हमने गलतियां कीं, लेकिन उनसे सीखा भी,” हरमन ने कहा.

ऑस्ट्रेलिया कप्तान हीली बोलीं, भारत ने हमें हर तरह से पछाड़ा

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली ने हार स्वीकार करते हुए कहा, “भारत ने हमें हर विभाग में पछाड़ा. हमने कुछ मौके गंवाए, फील्डिंग में चूके और गेंदबाजी में सटीकता नहीं रख पाए. लेकिन भारत ने शानदार खेल दिखाया.” हीली ने कहा कि यह उनका आखिरी वनडे वर्ल्ड कप था. “मैं अगले वर्ल्ड कप साइकिल में नहीं रहूंगी. यह टीम शानदार है, आगे और बेहतर बनेगी."

