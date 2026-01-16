scorecardresearch
 
पिछले मैच में जबरन कर दिया गया था रिटायर्ड आउट... अब इस क्रिकेटर ने बल्ले से पलटा पूरा गेम

हरलीन देओल की यह इनिंग्स याद दिलाती है कि खेल में उतार-चढ़ाव आते हैं, टीम मैनेजमेंट के कठोर फैसले कभी-कभी खिलाड़ी को तोड़ भी सकते है. लेकिन सही प्रतिक्रिया, संयम और स्किल खिलाड़ी को और ऊंचा उठा सकते हैं.

हरलीन देओल ने यूपी वॉरियर्स को दिलाई शानदार जीत. (Photo: Instagram/WPL and UP Warriorz)
महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में यूपी वॉरियर्स (UPW) की बल्लेबाज हरलीन देओल ने एक ऐसा पल झेला, जो किसी भी क्रिकेटर के लिए बेहद अपमानजनक माना जाता है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मुकाबले में उन्हें धीमी स्ट्राइक रेट के कारण 'रिटायर्ड आउट' होने के लिए कहा गया था. उस समय हरलीन अपने अर्धशतक से सिर्फ 3 रन दूर थीं, ऐसे में मैच की परिस्थिति और उनकी व्यक्तिगत इनिंग्स को देखते हुए यह फैसला काफी चौंकाने वाला रहा.

टीम के हेड कोच अभिषेक नायर ने तेज रनरेट की तलाश में यह कदम उठाया था. लेकिन यह फैसला पूरी तरह उल्टा पड़ गया और यूपी वॉरियर्स की इनिंग्स बुरी तरह ढह गई थी. हरलीन देओल के लिए यह क्षण मानसिक रूप से कठिन रहा क्योंकि इसे सार्वजनिक तौर पर बल्लेबाज की परफॉर्मेंस को संदेह के रूप में देखा गया.

हालांकि, हरलीन देओल ने इस घटना से खुद को टूटने नहीं दिया. बल्कि अगले ही मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ उन्होंने शानदार वापसी की. 15 जनवरी (गुरुवार) को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में हुए इस मुकाबले में हरलीन ने 39 गेंदों पर 64* रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 12 चौके शामिल रहे. उनकी इस इनिंग्स ने यूपी वॉरियर्स को मुंबई इंडियंस पर सात विकेट से जीत दिलाई. मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने वॉरियर्स की टीम को 162 रनों का टारगेट दिया था, जो आसान लक्ष्य नहीं था.

हरलीन देओल ने क्या कहा?
हरलीन देओल ने अपनी इनिंग्स के दौरान पूरे समय संयम एवं सटीक टाइमिंग दिखाई. टीम को जीत दिलाने के बाद भी हरलीन ने कोई आक्रामक जश्न नहीं मनाया, उन्होंने सिर्फ बल्ले से जवाब दिया, जिससे सभी आलोचकों की आवाज शांत हो गई. मैच के बाद हरलीन ने बताया कि उनकी बल्लेबाजी में बहुत अधिक बदलाव नहीं था. हरलीन कहती हैं, 'जहां सोचा, वहीं गेंद मिली. बस टाइमिंग मिलती गई.' उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पिछले मैच का अनुभव उल्टा उनके लिए मददगार साबित हुआ.

भारत और मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी हरलीन देओल के जज्बे की सराहना की.उन्होंने कहा, 'उनका रिटायर्ड आउट होना सरप्राइज भरा कॉल रहा था. लेकिन उसने पॉजिटिव माइंडसेट दिखाया. उम्मीद है वह इस प्रदर्शन को जारी रखेगी.' मुंबई के खिलाफ हरलीन की पारी ने टीम के आत्मविश्वास, ड्रेसिंग रूम के माहौल और बल्लेबाजी अप्रोच तीनों में सकारात्मक बदलाव लाया.

'रिटायर्ड आउट' जैसे विवाद के बाद यह जीत यूपी वॉरियर्स के लिए टूर्नामेंट का टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकती है. हरलीन देओल की यह इनिंग्स बताती है कि खेल में मानसिकता कितनी महत्वपूर्ण है. एक दिन टीम आपको 'रिटायर्ड आउट' करने का निर्णय लेती है, और अगले दिन वही खिलाड़ी टीम को जीत दिलाती है. जब बात होती है जवाब की, तो बल्ला हमेशा सबसे तेज बोलता है.

