'कोहली के 2 शतक पक्के...', IND vs AUS सीरीज से पहले हरभजन ने की बड़ी भविष्यवाणी

विराट कोहली 19 अक्टूबर को पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में नजर आएंगे. यह 3 जून के बाद उनका पहला मैच है. 36 वर्षीय कोहली ने दो प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, लेकिन फिटनेस शानदार बनी हुई है. हरभजन सिंह का मानना है कि कोहली इस सीरीज़ में कम से कम दो शतक लगाएंगे.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली के आंकड़े बेहद शानदार (Photo: ITG)
विराट कोहली करीब 7 महीने बाद मैदान पर उतरने को तैयार हैं. 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वह वनडे मैच खेलेंगे. 3 जून के बाद यह उनका पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला होगा. 36 वर्षीय बल्लेबाज ने टेस्ट और टी20 से संन्यास ले लिया है. ऐसे में उनके वनडे प्रदर्शन पर सभी की नजर होगी. क्योंकि यही प्रदर्शन उनके 2027 में वनडे वर्ल्ड कप खेलने का रास्ता तय करेगा. 

कोहली ने इन 7 महीनों में मैच भले ही न खेला हो. लेकिन उनकी फिटनेस कमाल की है. जब कोहली ने आखिरी वनडे खेला था, तब वह सक्रिय टेस्ट क्रिकेटर थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है. पहली बार एक दशक से अधिक समय में उनके वनडे टीम में स्थान को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 2027 क्रिकेट विश्व कप की योजना पहले से बनाई जा चुकी है.

हरभजन सिंह ने क्या कहा

पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह का मानना है कि इन सब बातों का कोहली पर कोई असर नहीं होगा. वह उम्मीद करते हैं कि कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस वनडे सीरीज़ में दो शतक लगाएंगे. हरभजन ने कहा, 'कुछ खिलाड़ी मुश्किल परिस्थितियों में ही अपना बेहतरीन प्रदर्शन देते हैं; विराट कोहली उनमें से एक हैं. वे बड़े मौकों पर चमकते हैं, और यही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है. वे बड़े अवसरों और हाई-प्रेशर गेम्स का इंतजार करते हैं, और तब दिखाते हैं कि वे एक चैंपियन क्यों हैं.'

ऑस्ट्रेलिया वह देश है, जहां कोहली ने कई बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं. हरभजन का मानना है कि यह सिलसिला इस सीरीज़ में भी जारी रहेगा. हरभजन ने कहा, 'जब आप बेहतरीन टीमों के खिलाफ खेलते हैं, तभी सम्मान मिलता है, और कोहली ने वह हासिल किया है. खासकर ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने और टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी संभालने के बाद. ये वही चुनौती है, जिसे वे पसंद करते हैं. ऑस्ट्रेलिया उनका पसंदीदा मैदान है, और अब आईपीएल के बाद वे वापसी कर रहे हैं. मैं इस तीन मैचों की ODI सीरीज़ में उनके बल्लेबाजी का इंतजार कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि इनमें से कम से कम दो शतक वे भारत के लिए बनाएंगे.'

विराट कोहली का ODI क्रिकेट कर‍ियर 

- 302 वनडे, 290 पारी, 14181 रन, 57.88 एवरेज 
51 शतक, 74 अर्धशतक, 5 विकेट, 93.34 स्ट्राइक रेट 
1325 चौके, 152 छक्के 

---- समाप्त ----
